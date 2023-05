Veronika Stepanova, 22, julkaisi kuvan juhlista Moskovassa – latasi mahtipontisia sanoja somessa

Veronika Stepanova, 22, ylistää jälleen Venäjää Instagram-julkaisussaan.

Venäläinen hiihtotähti Veronika Stepanova kirjoitti ”Venäjän eliittiä” ylistävän viestin Instagram-tilillään tiistaina voitonpäivän kunniaksi.

Voitonpäivää juhlitaan useissa maissa, jotka taistelivat toisessa maailmansodassa liittoutuneiden puolella. Sitä vietetään Venäjällä vuosittain 9. toukokuuta Natsi-Saksasta vuonna 1945 saadun voiton kunniaksi.

Stepanova, 22, oli tänä vuonna juhlapäivän menoissa mukana ilmeisen innoissaan.

– Tänään näin maan todellisen eliitin. Minulla oli kunnia olla heidän kanssaan juhlaparaatissa Punaisella torilla. Meillä ei ole muita eliittejä! Stepanova hehkutti julkaisemansa Instagram-kuvan saatetekstissä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin oli totutusti mukana Moskovan juhlallisuuksissa.

Hän piti puheen Punaisella torilla, jossa hän muun muassa haukkui Ukrainan johtoa ”uusnatseiksi” ja sanoi länsimaisen eliitin yrittävän tuhota Venäjän. Putin totesi samassa puheessa, että Venäjä haluaa nähdä vain ”rauhanomaisen tulevaisuuden”, vaikka todellisuudessa suursota käynnistyi Venäjän hyökättyä Ukrainaan runsas vuosi sitten.

– Maailmassa ei ole mitään vahvempaa kuin rakkautemme isänmaata kohtaan, presidentti sanoi puheensa loppuun.

Veronika Stepanova on noussut viime vuosina tunnetuksi erityisesti Putinin kannattamisesta. Hän on toistuvasti ylistänyt Putinia ja ottanut kantaa poliittisiin asioihin sosiaalisessa mediassa.

Stepanova on esimerkiksi kritisoinut kärkkäästi venäläisurheilijoiden sulkemista ulos kansainvälisistä kilpailuista.

Venäjän ulkopuolella Stepanova on herättänyt pahennusta jo pitkään.

Häntä on arvosteltu Venäjän hallinnon yksipuoliseksi sanansaattajaksi. Hiihtäjä on herättänyt runsaasti pahennusta kansallismielisillä ulostuloillaan. Hän on myös arvostellut muita maita Venäjän kohtelemisesta kaltoin ja tuominnut venäläisurheilijoita, jotka ovat yrittäneet vaihtaa kansalaisuuttaan.

Maastohiihtäjä voitti viestin olympiakultaa Pekingissä 2022.