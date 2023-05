Virpi Sarasvuo löysi uuden intohimon: ”Jännitti ihan hirveästi”

Tanssii tähtien kanssa -kilpailun voittanut ex-hiihtäjä jatkoi tanssiharrastusta parinsa Sami Heleniuksen kanssa.

Vanha ylioppilastalo aprillipäivänä 2023.

Arvokkaan rakennuksen juhlasalin lattialla pyörii lauantaipäivän aikana 90 tanssiparia. Yksi niistä on Virpi Sarasvuo–Sami Helenius.

Kuulostaako tutulta? Sama pari esiintyi syksyllä 2020 miljoonayleisölle Tanssii tähtien kanssa -kilvoittelussa. Sarasvuo ja Helenius juhlivat lopulta TTK:n voittoa.

Vanhalla he osallistuivat niin sanottuun proam-tapahtumaan, jossa toinen tanssija on ammattilainen ja hänen partnerinsa amatööri. Sarasvuon ja Heleniuksen debyyttikisasta voi käyttää kliseistä ilmaisua: sujui kuin tanssi. He nimittäin voittivat oman luokkansa ja saivat ihailua muilta kilpailijoilta.

– Tämä proam-yhteisö oli mieletön. Kaikki tsemppasivat, että vähän siistiä kun tulet mukaan, Sarasvuo kertoo kisatunnelmasta.

Virpi Sarasvuon Vanhan ylioppilastalon kilpailuissa käyttämä asu on näyttävä luomus.

Vaikka 46-vuotias Sarasvuo oli hiihtourallaan kovissa paikoissa, hän sanoo jännittäneensä tanssidebyyttiään enemmän kuin entisen lajinsa arvokisastartteja.

– Varsinkin ensimmäinen tanssi jännitti ihan hirveästi.

Hän ei ollut koskaan tanssinut siten, että lattialla olisi muita pareja. Tyhjässä salissa harjoitellessa ei tule vastaan väistöjä tai törmäystilanteita.

TTK oli Sarasvuolle niin huikea elämys, ettei hän halunnut lopettaa kuin seinään.

– Lupasimme jatkaa tanssimista yhdessä ja myös toteutimme sen, Sarasvuo sanoo.

Hän halusi tavoitteellisuutta treenaamiseen, ja kilpailuihin osallistuminen oli luonteva tapa ”vakavoittaa” harjoittelua.

– Päätöksellä oli iso merkitys: huomasin, että vastuu oppimisesta muuttui merkittävästi, Sarasvuo kertoo.

Enää ei riittänyt, että kävi tanssimassa, vaan lajin hienoudet piti ottaa haltuun.

– En kaipaa kisapäivää, mutta sinne tähtääminen tuo mielekkyyttä harjoitteluun, Sarasvuo perustelee.

TTK:n aikana pari harjoitteli intensiivisesti 4–5 tuntia joka päivä. Sen jälkeen harjoitustahti väheni olennaisesti. Sarasvuo on tavannut valmentajansa vain kerran viikossa.

– Olemme harjoitelleet kolmea tanssia, joten yhtä tanssia kohden on tullut vain 20 minuuttia treeniä viikossa, Helenius sanoo.

Toisaalta treeni on huomattavasti tehokkaampaa kuin syksyllä 2020.

– Silloin en osannut vielä tanssia enkä saanut samalla tavalla tehoja irti kuin nyt, Sarasvuo sanoo.

Kun taitoa on kertynyt, niin lyhytkin treeni tuntuu tehokkaalta.

– Pitää osata tekniikkaa, jotta saa fyysistä rasittavuutta esiin, Sarasvuo toteaa.

Proam-kilpailut eroavat olennaisesti tv-esiintymisestä. TTK:ssa kolme tuomaria seurasi yhtä paria koko 1,5 minuutin ajan. Kilpailuissa lattialla on kuusi paria ja viisi tuomaria yrittää ehtiä arvioida kaikkia.

– Tuomari muodostaa käsityksensä nopeista välähdyksistä, Helenius sanoo.

TTK:ssa tuomarit antoivat sanallista palautetta ja kehitysehdotuksia. Kilpailuissa pari saa tietää vain sijoituksen, eikä muuta. Proam poikkeaa muista sarjoista sikäli, että tuomarit arvioivat vain oppilasta.

Musiikki on pareille arvoitus. Tahti on tuttu, mutta kappaleita ei kerrota etukäteen.

– Tiedämme vain tempon, musiikki voi olla mitä vain, Helenius sanoo.

Täydellinen onnistuminen on erittäin harvinaista. Sarasvuo antaa vertauksen entisestä lajistaan.

– Mulla oli hiihtourani aikana kaksi kilpailua, jotka menivät täydellisesti. Ja mä hiihdin aika monta kisaa.

Harjoitussalilla Sami Helenius vie ja Virpi Sarasvuo hymyilee.

Heleniuksen mukaan parketilla on hieman sama logiikka.

– On tosi harvinaista, ettei tanssin aikana tule mitään odottamattomia juttuja, kokenut tanssija sanoo.

Täysin virheettömän ohjelman läpivieminen on harvinaista. Muiden parien ”väistäminen” lisää vaikeusastetta.

Kaikki eivät pidä tanssia varsinaisena urheiluna, mutta laji vaatii hyvää fysiikkaa ja kestävyyttä. Se on myös erinomainen oheisharjoite muihin lajeihin.

Juoksijoiden kuningas Paavo Nurmi oli innokas tanssija ja samoin ”Jääkenttien Nurmi” eli pikaluistelija Clas Thunberg.

Entä toisin päin. Kannattaako tanssijan juosta tai luistella?

– Hyvästä fyysisestä kunnosta on tanssiessa ehdottomasti hyötyä, mutta liikeradat ovat niin monipuolisia, että hyvä tanssikunto tulee vain tanssimalla, Helenius sanoo.

TTK:ssa Sarasvuo ja Helenius olivat jive-viikon aikana fyysisen kestokyvyn äärirajoilla.

– Loppuviikosta oli pakko jättää treeni kesken, koska pohkeet olivat ihan puhki.

TTK:n syksyn aikana Sarasvuo ja Helenius harjoittelivat päivittäin 4–5 tuntia.

Ensimmäisen kilpailun jälkeen pari harkitsee harjoituskertojen lisäämistä. Ajatuksissa on jo seuraava koitos, johon on toki paljon aikaa. Suomessa proam-kisa on tarjolla vasta joulukuussa.

– Mutta maailmalla järjestetään kisoja, Helenius sanoo.

Sarasvuo on tottunut liikkumaan kansainvälisessä ympäristössä, joten pyörähdys maailmalle ei olisi yllätys.

Sarasvuo lopetti hiihtouransa keväällä 2010 ja lähti mukaan tanssishow’hun kymmenen vuotta myöhemmin.

– Onneksi omasta huippu-urheilu-urasta oli kulunut aikaa, eivätkä tietyt liikesuunnat tai -mallit olleet enää niin vahvoja.

Hiihdossa suunta oli aina eteenpäin, tanssissa liike menee moniin eri suuntiin samanaikaisesti. Ladulla piti välttää tanssiin olennaisesti kuuluvaa diagonaalia tai rotaatiota.

Sami Helenius on puolestaan tottunut pyörimään. Liikeratojen pitää kuitenkin palvella koreografiaa.

– Tanssissa pitää pystyä esittämään itsensä näyttävästi, Virpi Sarasvuo sanoo.

Huippu-urheilutaustansa ansiosta Sarasvuo tuntee oman kehonsa.

– Silloin on helpompi toteuttaa tanssissa tarvittavia elementtejä, Helenius sanoo.

Sarasvuo on pitänyt huolta fysiikastaan ja on timmissä kunnossa.

– Ehkä näytän huippukuntoiselta, mutta ei puhuta kehon tiheydestä, ex-hiihtäjä naurahtaa.

– Onneksi sulla ei ollut enää niin valtavia hartialihaksia kuin hiihtovuosina, Helenius täydentää.

TTK-aikana Sarasvuo huomasi tanssin vaikutuksen ryhtiin ja kehon kannatteluun. Ylvästä poseerausta tarvitaankin tuomareiden vakuuttamiseen. Sarasvuokin on oppinut olemaan katseen alla.

– Tanssissa pitää pystyä esittämään itsensä näyttävästi. Vaikka tuntuisi miltä, pitää vakuuttaa itselleen, että mä hoidan tämän.

