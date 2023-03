Juha Mieto pöyristyi kohtelustaan – Salpausselällä ryhdyttiin välittömästi toimiin

Juha Mietoa ei kutsuttu Salpausselän kisoihin. Toimitusjohtaja yrittää vielä pelastaa tilanteen.

Lahti

Hiihtäjäsuuruus Juha Mieto, 73, ei saanut kutsua Salpausselän 100-vuotiskisoihin.

Kurikan jätti on ollut perinteisesti tuttu näky Salppurilla. Nyt hän on erittäin pettynyt kohteluunsa.

– Kyllä sitä kutsua odoteltiin, kun 100-vuotisjuhlat vielä kyseessä ja kovaa meteliä niistä on pidetty, Mieto pöyristelee puhelimessa.

Mieto katseli kisoja soittohetkellä katkeransuloisesti kotisohvaltaan. Hän olisi kaivannut kutsua edes kahville.

– Vielä Salpausselän kisat kyseessä, joissa itsekin olen aikoinaan menestynyt hyvin. Olisin odottanut edes jotain kahvitilaisuutta!

– Luulisi, että juhlavuosina entisiä urheilijoita kutsuttaisiin paikalle, Mieto puhisee.

Ilta-Sanomat tavoitti Salpausselän kisojen toimitusjohtajan Tomi-Pekka Kolun kommentoimaan Miedon kohtelua.

Kolu on pahoillaan, että kutsu on jäänyt lähettämättä Miedolle.

Hän ”haluaa ehdottomasti” korjata tilanteen.

– Harmillinen asia. Mieto on ehdottomasti hieno urheilija, joka on Salpausselälläkin sykähdyttänyt monta kertaa. Pyrimme korjaamaan tämän harmillisen meidän puolelta tapahtuneen virheen. Haluamme ilman muuta kutsua hänet tänne. Koetan vielä järjestää hänet tänne, jos se on mahdollista, Kolu sanoo.

Juha Mieton Salpausselän kisoissa vuonna 1977.

Kolu kertoo, että esimerkiksi torstaina pidettyyn Salpausselän kisojen gaalaan olisi voinut ilmoittautua kuka tahansa.

Muutamia entisiä urheilijoita olikin löytänyt paikan päälle.

– Kaikki tilaisuudet ovat sellaisia, joihin saa tulla. Kuka tahansa olisi voinut ilmoittautua esimerkiksi eiliseen gaalatilaisuuteen. Osalle lähti hiihtoliiton rekisterin kautta kutsu, mutta Mietokin olisi voinut ilmoittautua kyllä mukaan.

– Tieto ei varmaan saavuttanut sitten häntä, mutta ehdottomasti haluan kutsua hänet tänne.