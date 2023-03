Mikaela Shiffrin sai elämänsä oudoimman palkinnon Suomessa – kertoi Jimmy Fallonille, ja yleisö repesi liitoksistaan kerta kaikkiaan

Alppihiihdon supertähti yllätettiin Levillä.

Mikaela Shiffrin on tottunut palkintoihin, mutta ei tähän.

Alppikuningatar Mikaela Shiffrin kertoi yhdysvaltalaisessa The Tonight Show’ssa, että hän sai menestyksekkään uransa oudoimman palkinnon Suomen Levillä. Asiaa kysyi Shiffriniltä, 28, ohjelman juontaja Jimmy Fallon.

– Oudoin palkintoni oli poro, Shiffrin sanoi.

Fallonin naama muuttui pitkäksi ja yleisö nauroi.

– Olen voittanut kuusi poroa, Shiffrin sanoi kikatellen.

Hän selitti, että maailmancupin kauden avauspujottelussa Levillä saa palkinnoksi poron. Fallon kysyi, vastasiko Shiffrin suomalaisille, että ei kiitos.

– Tuon porot kotiin ja ne kävelevät ympäri asuntoani, alppihiihtäjä vitsaili.

Oikeasti palkintoporot pysyvät Suomessa, jossa niitä suojellaan.

– Pelastan porot yksi kerrallaan. Yleisö voi nyt kertoa lapsilleen, että Petteri Punakuono on oikeasti olemassa, koska annoin yhdelle nimeksi Rudolph, Shiffrin kertoi.

Petteri Punakuono on englanniksi Rudolph the Red-Nosed Reindeer.

Shiffrin on voittanut urallaan porojen lisäksi kaiken muun mahdollisen. Hänellä on 2 olympia- ja 7 MM-kultaa. Maailmancupin kokonaisvoittoja hänellä on 5 kappaletta.