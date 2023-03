Öljylanteet vispaamaan – nyt kamppaillaan ilmahiihdon MM-kullasta!

Luit aivan oikein. Lajin nimi on ilmahiihto. ISTV näyttää sen MM-kilpailut suorana Helsingin Olympiastadionilta perjantaina 17.3.2023.

Ilmahiihtämiseen tarvitaan suksia yhtä vähän kuin ilmakitaran soittamiseen tarvitaan kitaraa. Silti ilmahiihdossa vauhti voi olla kova ja matkanteko mutkaista ja letkeää – ainakin lantion seudulla.

Historian toiset ilmahiihdon MM-kilpailut järjestetään Helsingin Olympiastadionilla Helsinki Ski Weeksin IS After Ski -tapahtumassa perjantaina 17.3.2023 kello 20.

Ensimmäiset kisat pidettiin 2015 Vuokatissa. Kahdeksassa vuodessa lajin kehitys ei ole edennyt mihinkään, sillä ilmahiihdossa ei välineillä temppuilla: sukset ja sauvat eivät ole ilmahiihtosuorituksessa sallittuja.

Ilmahiihto on ennen kaikkea tyylilaji. Siinä kilpailijat esittävät itse luomansa, minuutin mittaisen hiihtokoreografian musiikin tahtiin. Lisäpisteitä saa kisa-asun kekseliäisyydestä ja hiihtoteemasta. Ja lopuksi tuomaristo valitsee parhaat suoritukset.

Maksuton IS After Ski -tapahtuma alkaa Olympiastadionilla jo kello 18. Tilaisuudessa on hyvää musiikkia ja rentoa illanviettoa. Sadalle ensimmäiselle minttukaakao! Tapahtuman juontaa Sami Jauhojärvi. Ilta huipentuu riehakkaaseen ilmahiihtokilpailuun, mutta musiikki jatkuu vielä sen jälkeenkin. Valomerkki tulee kello 23.30.

Suora lähetys ilmahiihdon MM-kisoista aukeaa tämän artikkelin yhteyteen ilmestyvään videosoittimeen hieman ennen kisan alkua.