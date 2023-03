50–70 prosenttia Norjan hiihtomaajoukkueesta käyttää astmalääkitystä.

Venäjän hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Juri Bordavko uskoo, että Norjan joukkueen taso romahtaisi heti, jos astmalääkkeiden käyttö kiellettäisiin kansainvälisissä kilpailuissa.

Norjalaislehti VG uutisoi viime viikolla pian julkaistavasta tutkimuksesta, jossa kerrotaan astmalääkkeiden poikkeuksellisen suuresta hyödystä terveiden urheilijoiden suorituskykyyn.

Samassa jutussa käy ilmi, että Norjan hiihtomaajoukkueessa 50–70 prosentilla hiihtäjistä on todettu astma, ja he käyttävät astmalääkitystä.

Bordavkon mielestä mitään lääketieteellisiä poikkeuksia ei pitäisi olla olemassa.

– Minusta jokainen, jolla on jonkinlainen lääketieteellinen poikkeuslupa, on douppaaja. Astmaatikot kuuluvat tähän joukkoon. He kaikki urheilevat doupattuina. He ovat saaneet luvan antidopingviranomaisilta dopingaineiden käyttöön, Bordavko kihisi Nia Rovostin mukaan.

Tutkimus, josta VG kertoo, tehtiin vain urheilijoille, joilla ei ole astmadiagnoosia.

Siitä käy ilmi, että astmalääkityksen käyttö terveenä tuo jopa 2–3 prosentin parannuksen suorituskykyyn 60–90 minuuttia kestävässä urheilusuorituksessa.

Tutkimuksesta ei selviä, miten paljon astmaa sairastavat urheilijat hyötyvät lääkkeen käytöstä – jos lainkaan.

VG ei onnistunut tavoittamaan tutkimuksen tekijää, Ulmin yliopistollisen sairaalan tutkijaa Jürgen Steinackeria kysyäkseen häneltä asiasta.

Norjan hiihtomaajoukkueen lääkäri Ove Ferang on skeptinen tutkimustuloksista.

– Tätä asiaa on tutkittu aiemmin perin pohjin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että astmalääkkeistä ei olisi terveille kilpailuhyötyä, Ferang sanoi VG:lle.

– Toki on selvää, että jos tutkimus on iso ja laadukas ja siinä on uutta tietoa, Wadan pitää tutustua siihen.

Ferangin mukaan nyt kyseessä olevan tutkimuksen otoskoko on verraten pieni, eikä siten ole välttämättä relevantti.

Bordavko on eri mieltä. Hän kertoo Ria Novostin haastattelussa, että kyseessä on vakava ongelma.

– Nämä lääkkeet vaikuttavat harmittomilta, mutta ongelma on vakava. Asiasta puhutaan nyt, mutta norjalaiset uskovat olevansa turvassa lakiteknisesti. Ja he luulevat, että voivat tehdä mitä vain. Siksi he puhuvat asiasta niin avoimesti. Heti, kun nämä poikkeukset kielletään, näemme aivan erilaisen tilanteen myös Norjan maajoukkueessa.