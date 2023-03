Nyt on Iivo Niskasen päivä! Harri Kirvesniemeltä kutkuttava arvio MM-hiihtojen huipennuksesta

Planican 50 kilometrin kilpailu on ollut kesästä lähtien Iivo Niskasen kauden päätavoite.

Hiihdon MM-kisat huipentuvat sunnuntaina miesten kuninkuusmatkaan, joka hiihdetään tällä kertaa perinteisellä hiihtotavalla. 50 kilometrin kisa on ollut Iivo Niskasen päätavoitteena kesän harjoituskaudesta lähtien.

Miehet starttaavat MM-kisat päättävälle kuninkuusmatkalla Suomen aikaa kello 13.

Vaikka Niskasen kausi on ollut repaleinen ja sisältänyt sairasteluja, sinivalkoisen hiihtosankarin näkymät pyhäpäivän koitokseen ovat hyvät. Sanoman hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi seurasi tyytyväisenä perjantain viestitaistelua.

– Viestimitali antoi varmasti energiaa Iivolle, ja kaksi päivää riittänee palautumiseen, Kirvesniemi arvioi.

Toki hän on nähnyt kuopiolaisen paremmassakin iskussa.

– Iivo ei ole siinä kunnossa kuin talven 2018 tai 2022 olympiakisoissa, mutta on silti vahva mitalisuosikki.

Pyeongchangin olympialadulla 2018 Niskanen voitti 50 kilometrin kilpailun.

Niskanen sairasti alkukaudesta koronan ja romahti vuodenvaihteessa Tour de Ski -turneella, mutta löysi huippuvauhdin tammikuun lopulla. Ranskan Les Rousses’ssa kuopiolainen sivakoi toiseksi 20 kilometrillä (p) Norjan Johannes Höstflot Kläbon jälkeen.

– Iivon kunto on mennyt eteenpäin siitä, mutta niin on varmasti muidenkin, Kirvesniemi arvioi.

Planican laduilla Niskasen hiihtotekniikka on näyttänyt yhtä vakuuttuvalta kuin aikaisempina vuosina, mutta tehot eivät ole olleet mestaruusvuosien tasolla.

– Usein Iivo on pystynyt liukumaan ylämäkien vuorohiihtopätkiä, joissa muut eivät ole saaneet suksea liukumaan.

Toistaiseksi Niskasen potku ei ole vielä riittänyt samaan, mutta tekniikan ja taloudellisuuden suhteen nelinkertaisen Vuoden urheilijan valmiudet näyttäisivät olevan kohdillaan.

Viisi peninkulmaa suksitaan Sloveniassa yhteislähtönä, mikä tarjoaa erityisesti norjalaiselle mahdollisuuden taktikointiin. Neljä vuotta sitten Seefeldissä Hans Christer Holund lähti karkuun jo alkuvaiheessa, eivätkä muut lähteneet takaa-ajoon.

– Vastaavaa tuskin pääsee tällä kertaa tapahtumaan, Kirvesniemi arvelee.

Iivo Niskasen tekniikka on hyvässä kuosissa, kuten 4x10 kilometrin viestissä nähtiin.

Niskanen on usein iskenyt irti melko varhaisessa vaiheessa, mutta sitä tuskin nähdään sunnuntaina.

– Koska Iivon kausi on ollut kovin rikkonainen, hän tuskin haluaa kuluttaa voimiaan liikaa ja hiihtää mieluummin aika pitkään porukan mukana.

Mikäli kiritykki Kläbo on loppukilometreillä mukana pääjoukossa, Niskasen on pakko reagoida hyvissä ajoin ennen maalialuetta. Perjantain viestissä Kläbo sai hiihdellä lenkkivauhtia ankkurina, joten tukkumestarin energiatasot lienevät kunnossa 50 kilometrin kisassa.

Kranjska Gorassa kuninkuusmatka hiihdetään 7x7,1 kilometrin lenkkinä. Kirvesniemen mukaan rataprofiili sopii erinomaisesti Niskaselle.

– Reitti on aika rankka, ja siinä on pitkiä nousuosuuksia eli maasto suosii Iivoa, jos hänen suksessaan on hyvä pito.

Kelin suhteen suomalaiset toivovat perjantain kaltaisia olosuhteita.

– Huoltoryhmä onnistui mainiosti, kun esimerkiksi ruotsalaisilla näytti olleen vaikeuksia, Kirvesniemi sanoo.

Hänen mukaansa mahdollinen lumisade olisi huomattavasti ikävämpi asia härmäläisille.

Viestimitali oli suuri helpotus koko Suomen joukkueelle, mikä näkyy yleisessä ilmapiirissä. Samalla se vähentää voiteluryhmän paineita.

– Kun mitali vihdoin tuli, osa paineista poistui. Nyt huoltoryhmän ei tarvitse yrittää mitään ihmetemppuja, vaan se voi rauhassa tehdä asiat normaalityyliin, Kirvesniemi sanoo kokemuksen syvällä rintaäänellä.

Hän uskoo, että 50 kilometrin voittajaksi leivotaan joko Niskanen tai joku norjalainen.

– Ennen viestiä ajattelin William Poromaata mahdolliseksi yllättäjäksi, mutta ruotsalainen oli niin vaisu, etten oikein usko vahvaan hiihtoon viidelläkympillä, Kirvesniemi ennakoi.