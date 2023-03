Perttu Hyvärinen paistatteli taas eväsrasia kädessään – vitsaili saamastaan käskystä

Perttu Hyvärinen kruunasi MM-hiihtonsa viestihopealla.

Miesten viestijoukkue avasi Suomen mitalitilin hiihtolajien MM-kisoissa. Hopeamitali katkaisi pitkän kuivan putken miesten viestissä.

Perttu Hyvärinen sivakoi Suomen kolmannen osuuden viestistä. Hän oli omaan suoritukseensa tyytyväinen. Koko joukkue onnistui – kerrankin – nappiin.

– On meillä ennenkin ollut onnistuneita viestisuorituksia, mutta nyt tuli neljä. Suksihuolto onnistui, Hyvärinen kiitteli.

Norja oli kilpailussa aivan omaa luokkaansa. Se nosti saavutuksen arvoa Hyvärisen silmissä entisestään.

– Tämä ei ole pelkkä mitali, se on hopea. Kellään ei ollut mitään mahdollisuutta kultaan Norjaa vastaan, mutta me otettiin se paras siitä. Se on kova veto, Hyvärinen iloitsi.

– Kyllä tämä vähän yllätys oli, ei tämä ihan odotettu ollut.

Lue lisää: Ylen tempaus MM-hiihdoissa raivostutti – näin pomo kommentoi

Lue lisää: Miljonääri osti Perttu Hyvärisen hikisen kisa-asun jättisummalla – ”Ei edes pestä”

Lue lisää: Perttu Hyväriseltä hilpeä julkaisu – loppuiko sakkosaaga tähän yhteiskuvaan?

Monesti aiemmin vaihto perinteisen osuuksilta vapaalle on ollut vaikea, nyt Hyvärisellä ja Suomella kulki.

– Myrkyllinen paikka kolmososuus on aiemmin ollut.

Hyvärinen toi Suomen viimeiseen vaihtoon turvallisessa asemassa toisella sijalla. Niko Anttola viimeisteli hienon hopeasuorituksen.

Lue lisää: Hiihtoliiton herrat pillastuivat kohuhiihtäjä Perttu Hyvärisen kisa-asusta – nyt paljastui toisenlainen totuus

Lue lisää: Ylen lähetys paljasti – Hiihtoliiton herrat panivat kohuhiihtäjän ruotuun

Hyvärinen esiintyi huomattavasti rennommin hopeamiehenä kuin vaatimattomasti sujuneen 15 kilometrin kilpailun jälkeen.

Kuten on aikaisemminkin nähty, Hyvärisellä oli oma eväsrasiansa mukana haastattelupaikalla. Nyt rasiassa ei tosin ollut sponsorin logoa tai murkinaa. Hyvärisen mukaan gonzomainostempaukset on hyllytetty loppukisojen ajaksi.

– Hommaa vähän rauhoitettiin Komeron suunnasta, että älä enää mainosta lisää. Kaupat on tyhjänä, Hyvärinen tarinoi murkinarasia kädessään.

Et harkinnut ottavasi nyt mukaan?

– En. Nyt on niin sanotusti optiot käytetty.