MM-tuomio: Suomen kyntäminen puhuttaa jo maailmalla – Eveliina Piipolta tyly kuitti toimittajalle

MM-tuomiossa ruoditaan torstain tapahtumia.

Torstain herkkupalana MM-kisoissa oli naisten hiihtoviesti. Norja otti MM-kultaa, Saksa hopeaa ja kisaan jättisuosikkina lähtenyt Ruotsi oli pronssilla.

Suomen nelikko Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Eveliina Piippo ja Krista Pärmäkoski taipui niukasti neljänneksi.

Tuomioon osallistuu tuttu kolmikko: Pekka Holopainen ja Tatu Myllykoski Planicasta sekä Ville Touru Helsingistä.

Pekka Holopainen

Tähti

Onhan se huimaa, että 35-vuotias Ski Classicsien tasapukkaaja Astrid Öyre Slind mahtuu Norjan joukkueeseen. Yhdistelmäkilpailun pronssi sai jatkokseen viestikullan. Lauantaina kolmekymppiä, sunnuntaina Ruotsissa 90 kilometrin Vasaloppet.

Tarina

Krista Pärmäkoski on sukupolvensa menestynein suomalainen naishiihtäjä, mutta viestien ankkuriosuuksilla hänen kätensä ei Ruotsia vastaan ole ollut järin voittava. Seitsemän yritystä eikä toistaiseksi voittoa.

Pärmäkoski joutui taas taipumaan ruotsalaiselle. Maja Dahlqvist oli vahvempi pronssikirissä.

Moka

Suomen hiihtäjät ovat MM-kisoissa jättäneet suksikalustonsa arvostelematta, ehkä arvosteltavaa ei ole ollutkaan. Ruotsin daamit avasivat torstaina aiheesta suunsa rajusti, kun suupalana pidetty viestikulta karkasi kauas.

Tyyli

Norjan Ylen eli NRK:n asiantuntija Torgeir Björn syntyi runsas kuukausi siitä, kun eräs suomalaismies oli 1964 dominoinut Seefeldin olympialatuja. Hänet oltiin alun perin tämän Mäntyrannan mukaan ristiä Eeroksi.

Yllätys

Onhan tässä aikoihin eletty, kun Norjan voittaman hiihtokilpailun tulosta voi pitää yllätyksenä. Ylivoimaisella materiaalilla operoivan Ruotsin projekti kaatui 3. osuudella Frida Karlssoniin.

Tatu Myllykoski

Tähti

Saksa jatkoi siitä, mihin Pekingin olympialaisissa jäi ja kaapi viestistä hopeaa. Kakkososuudella kiitänyt Katharina Hennig painotti kisan jälkeen, kuinka tärkeää on, että Saksan kaltainen maastohiihdon pikkumaa pystyy lyömään Suomen. Saksan naiset ovat olleet Suomea kovempia neljästä edellisestä arvokisaviestistä kolmessa.

Saksa on palannut ryminällä naishiihdon huipulle.

Tarina

Suomen mitalittomuus on noussut kansainväliseksi puheenaiheeksi. Usea muunmaalainen toimittaja on lähestynyt allekirjoittanutta – ja oletettavasti muitakin suomalaista – kysellen, mikä Suomen hiihdossa oikein mättää ja onko kansa noussut jo takajaloilleen. Vastaukseni ovat olleet ympäripyöreitä.

Moka

Kisajärjestäjät yrittävät kohottaa tunnelmaa ennen maastohiihtolähtöjä soittamalla väsähtänyttä EDM-musiikkia. Kattauksen kruunaa esiintyvä viihdetaiteilija, joka huudattaa yleisöä ja yrittää saada heitä mukaan tanssiin. Show ei ole vedonnut kansaan.

Tyyli

Eveliina Piippo on teipannut vapaan sauvoihinsa muumilaastaria. Perinteisen sauvoja puolestaan koristavat My Little Pony -teippaukset. Näin ne on helpompi erottaa toisistaan. Piippo ei puhunut kovin mielellään laastarivalinnoistaan, vaan kehotti toimittajia ”keksimään parempia jutunaiheita”. Hän ei ollut lainkaan väärässä.

Eveliina Piipon sauvassa oli muumilaastaria.

Yllätys

USA:n Jessie Digginsin odotettiin hurjastelevan kolmososuudella. Hän joutui lähtemään kärjen takana, mutta veto oli siitä huolimatta vaisu. Kympin maailmanmestari hävisi Ingvild Flugstad Östbergille noin viisi sekuntia ja voitti Piippoakin vain 20 sekuntia.

Ville Touru

Tähti

Norjan Ingvild Flugstad Östberg ratkoi vuonomaalle MM-kullan kolmososuuden hirmuvedollaan. Kovana pidetty Frida Karlsson jäi kuin tikku paskaan, kun Östberg painoi kaasua.

Tarina

Suomi onnistui viestissä vallan komeasti. Matintalo palasi tasolleen, Niskanen oli siellä, Piippo jopa venyi ja Pärmäkoski teki varmaa laatutyötä. Ei jossiteltavaa. Mutta tätä se nyt on. Suomelta nappionnistuminen, mutta taso ei riitä silti mitaleille viestissä, josta puuttuu ”varma” mitalisti Venäjä.

Suomen viestinelikosta ei löytynyt heikkoa lenkkiä.

Moka

Harald Östberg Amundsen ja Sjur Röthe eivät voi kuin ruoskia itseään vaisuista kisoista, kun eivät mahtuneet Norjan miesten viestijoukkueeseen. Amundsen jäi 15 kilometrillä (v) MM-hopealle ja Röthe skiathlonissa MM-pronssille. Viestipaikat veivät Holund, Golberg, Krüger ja Kläbo.

Tyyli

Vaikka mitalitili on nollissa, suomalaisilla tuntuu olevan aina ihan kivaa kisojen jälkeen, eikä oikein mikään ole missään vialla. Jatkuvasti tv-kameroiden edessä suu mutrussa oleva Eveliina Piippo tuo onneksi vähän särmää harmaiden ja varovaisten pyhäkoululaisten joukkoon. Milloin Piippoa ”vituttaa”, milloin ”on paska maku”. Onhan se vähän sääli, että hiihdon MM-kisojen puhutuin suomalaispersoona on ollut ex-lentopalloilija Olli-Pekka Ojansivu, joka ei edes ole koko Planicassa. Tämä lienee hiihtomaajoukkueen uusi linja: kun ei sano mihinkään mitään, ei synny puheenaiheita tai kohuja.

Yllätys

Yle ei näyttänyt kisan jälkeen tv-lähetyksessään lainkaan Piipon tai Pärmäkosken haastatteluja. Yllättävä veto.