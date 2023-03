MM-tuomio: Häväistys! Suomalaiset karmeassa syöksykierteessä

MM-tuomiossa ruoditaan keskiviikon tapahtumia Planicassa.

Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisat jatkuvat täyttä häkää Planicassa.

Keskiviikkona hiihdettiin miesten 15 kilometrin (v) väliaikalähtökisa, jonka voitti Norjan Simen Hegstad Krüger ennen maanmiehiään Harald Östberg Amundsenia ja Hans Christer Holundia. Perttu Hyvärinen oli parhaana suomalaisena 13:s.

Miesten yhdistetyn viestin maailmanmestaruutta juhli Norja. Suomi oli viides.

Tuomioon osallistuu tuttu kolmikko: Pekka Holopainen ja Tatu Myllykoski Planicasta sekä Ville Touru Helsingistä.

Pekka Holopainen

Tähti

Simen Hegstad Krügerin olympiakisat menivät pilalle koronakurimuksessa, mutta nyt skeittihiihdon maaginen osaaja ottaa vahingon takaisin ja palaa kotiin ainakin kolme kultaa kaulassa.

Tarina

Ylen kisastudion Ystäväkirja on kiinnostava formaatti. Riitapukarit Petter Kukkonen ja Lasse Ottesen raapustivat siihen nimensä mutta Aino-Kaisa Saarisen ja Therese Johaugin osalta prosessi ei niin sanotusti edennyt.

Moka

Norjan tähti Hans Christer Holund epäilee, ettei Suomen suksihuolto olisi saanut otetta Planican oloista, jotka poikkeavat valtavasti vuoden takaisista olympiaolosuhteista. Toisaalta urheilijat eivät ole näin ainakaan medialle sanoneet. Saattaa toki liittyä myös tallisopimuksen ehtoihin.

Tyyli

Simen Hegstad Krügeriä väkevästi haastanut Harald Östberg Amundsen totesi osuvasti saumastaan viestijoukkueeseen: ”Ei voi olla ikinä varma, jos nimesi ei ole Johannes Hösflot Kläbo”.

Simen Hegstad Krüger, Harald Östberg Amundsen ja Hans Christer Holund ottivat 15 kilometrillä (v) mitalit.

Yllätys

Legendaarinen Johan Olsson nosti haastattelussani esiin kiinnostavan seikan. Ruotsin miesten edellinen arvokisamitali on viestipronssi MM-Lahdesta 2017. Sen jälkeen on jakoon pantu yhteensä 93 MM- ja olympiamitalia.

Tatu Myllykoski

Tähti

Saatanan Norja! Voittavat kaiken. Norjalaistähti toisensa jälkeen kärrätään lehdistötilaisuuteen puhumaan ylivoimastaan. Urheilijat näyttävät itsekin vähän vaivaantuneilta mediatilan lavalla: täälläkö sitä taas ollaan, kun muilla ei riitä? Mitaleita on jo 18.

Tarina

Planican kisatunnelmaa on syystäkin haukuttu. Keskiviikon 15 kilometrillä maastossa oli kuitenkin kerrassaan fantastinen tunnelma. Punaisen lenkin päänousun varrelle oli kerääntynyt mukavasti kansaa, ja hiihtäjiä kannustettiin reippaasti. Ylämäki on sen verran raaka, että pelkkä katsominenkin ahdisti.

Moka

Suomalaisten surkeudella on mässäilty riittävästi, mutta minkä sille mahtaa, kun suksi ei liiku. Viidentoista tuloslista oli taas ankeaa katsottavaa. 22 parhaan joukossa oli yhtä monta andorralaista, brittiä, tshekkiä, japanilaista ja islantilaista kuin suomalaista. Häväistys!

Perttu Hyvärinen antoi kaikkensa ladulle.

Tyyli

Markus Vuorelan MM-reissusta ei jää jälkipolville kerrottavaa. Pikahälytyksellä Sloveniaan kutsuttu rajavartija sitkutteli viidellätoista sijalle 43. Eroa kärkeen kertyi yli kolme minuuttia. 50 kilometrillä saattaa aueta uusi mahdollisuus: ”Ei ole vielä lentolippua kotiin, mutta täytyy katsoa, onko Pasanen laittanut kilpailun jälkeen lipun sähköpostiin”, Vuorela murjaisi.

Yllätys

Norja ja Ruotsi julkaisivat naisten viestijoukkueensa tunteja ennen Suomea. Norjan ankkurina häärii Anne Kjersti Kalvå, mitä voi pitää hienoisena yllätyksenä. Häntä ei tunneta yliräjähtävästä kiristään. Ruotsikin tiputti kympin vapaalla kyntäneen Jonna Sundlingin.

Ville Touru

Tähti

Suomen hiihdon superlupauksen Niko Anttolan, 20, arvokisadebyytti oli jämäkkä. 24:s sija toiseksi parhaana suomalaisena. Anttolasta on puhuttu jopa ”uutena Niskasena”. Iivo oli muuten uransa ensimmäisessä arvokisastartissaan 25:s, Sotshin skiathlonissa 2014. Niskanen on myös edellinen suomalaismies, joka on heti ensimmäisissä arvokisoissaan päässyt viestijoukkueeseen. Anttola on luultavasti seuraava.

Suurlupaus Anttola on kahminut mitaleja nuorten MM-kisoissa. Nyt hän debytoi aikuisten arvokisoissa.

Tarina

Totta se on. Suomi on hiihtolajeissa aivan tuuliajolla. Tänä vuonna on kisattu jo muun muassa maastohiihdon, mäkihypyn, yhdistetyn, ampumahiihdon, alppihiihdon ja freestylehiihdon MM-kisoissa, mutta Suomella ei ole mitalin mitalia. Voi kun suomalaiset oppisivat hiihtämään...

Moka

Remi Lindholm sukelsi Planicassa rumasti. Skiathlonissa takkiin kärjelle tuli lähemmäs viisi minuuttia, mutta 15 kilometrin (v) 32:s sija ja 2.31 minuutin ero kärkeen oli todellinen pannukakku. Samalla Lindholm sukelsi itsensä ulos myös viestijoukkueesta.

Tyyli

Norjan miesten poskettomasta viestijoukkueesta jää väkisin ulos ainakin kaksi näissä kisoissa jo MM-mitalin saavuttanutta hiihtäjää. Kaksi kultaa mieheen voittaneet Kläbo ja Krüger varmaankin sinne mahtuvat. Samoin kullan ja hopean toistaiseksi voittanut Golberg. Sitten olisikin vielä 15 kilometrin (v) hopea- ja pronssimitalistit Amundsen ja Holund ja skiathlonin pronssimies Röthe. Armoa...

Yllätys

15 kilometrin kisaa seuranneet hieraisivat silmiään, kun yhtäkkiä tuntematon kazakki Fedor Karpov alkoi tykitellä useiden minuuttien pohja-aikoja yhdelle jos toiselle väliaikapisteelle. Sille löytyi lopulta looginen selitys: Karpov oli eksynyt reitiltä ja oikaissut roimasti. Hän jätti lopulta kisan kesken.