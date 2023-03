Ylen lähetys paljasti – Hiihtoliiton herrat panivat kohuhiihtäjän ruotuun

Näin Perttu Hyvärinen esiintyi tv-haastattelussa.

Kohuhiihtäjä Perttu Hyvärinen ei lähtenyt enää kikkailemaan Ylen tv-haastattelussa ja jätti sponsorituotteet tuomatta kuviin. Tilanne toistui myös Viaplaylla. Hyvärinen sijoittui 15 kilometrin vapaan kisassa sijalle 13.

– Kaikki jäi ladulle. Kova oli kisa. Painetta oli tarpeeksi kisaan. Tuli hankittua paineita itse. Hyvä alku, mutta viimeinen kierros sammui, ilmeetön Hyvärinen kommentoi lyödyn oloisena.

– Halua oli tänään liikaa. Näillä suksilla olisi voinut vaikka voittaa tänään. Mieli on kirkas, iloinen ja virkeä, mutta otti pienen kolhu kisasta. Kerosiinia on palanut ja talvi on ollut pitkä. Ennen kuin kevätaurinko paistaa, töitä on vielä jäljellä.

Hyvärinen aiheutti skandaalin viime viikon yhdistelmäkisan jälkeen, kun hän ilmestyi Ylen tv-haastatteluun esitellen näkyvästi yhteistyökumppaninsa tuotetta.

Hiihtoliiton toppatakkimiehet olivat julkisuudessa hiilenä, koska Hyvärinen rikkoi tempauksellaan urheilijasopimusta.

Aluksi kerrottiin julkisuuteen, että hiihtäjä saa 3 000 euron sakon sopimusrikkeestä. Myöhemmin selvisi, että Hyvärinen pääsi kuohuttaneesta tilanteesta kuin koira veräjästä, pelkällä nuhtelulla.

Taustalla on häärinyt Hyvärisen” kohumanazeri” Olli-Pekka ”Lelu” Ojansivu, joka muun muassa myi Hyvärisen käytetyn kisa-asun sakkosummalla. Hiihtoliiton johto pillastui myös Ojansivun myyntikikkailusta.