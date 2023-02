Jessica Diggins itki vuolaasti MM-kullan varmistuttua – paljastaa nyt syyn kyynelille: ”Minulla on niin kova ikävä”

Voitto on amerikkalaiselle uran ensimmäinen henkilökohtainen MM-kulta.

Naisten 10 kilometrin vapaan kilpailu päättyi amerikkalaisjuhliin. Jessica Diggins otti mainiolla esityksellä uransa toisen MM-kullan, ensimmäisen henkilökohtaisen.

Diggins oli kisassa omaa luokkaansa, sillä hän jätti ennakkosuosikki Ebba Anderssonin 14 sekunnin päähän.

Voiton jälkeen Diggins itki vuolaasti.

– Maaliintulon jälkeen tuntui siltä, etten pystynyt hengittämään. En tuntenut jalkojani. Annoin aivan kaikkeni. Tämä tuntuu voitolta koko joukkueellemme. Tämä vaati niin paljon töitä niin monelta ihmiseltä. Tuntuu aivan upealta. Nämä ovat onnen kyyneliä, Diggins kertoi Aftonbladetin mukaan.

Vaikka kyyneleet tulivatkin onnesta, oli niiden takana myös raskaampiakin tunteita. Valtaosa kilpakaudesta sujuu muualla kuin kotimaisemissa.

– Tämä vuosi on ollut vuoristorataa. Toivoisin, että aviomieheni voisi olla täällä, koska en ole ollut kotona moneen kuukauteen. Se on raskasta. Minulla on niin kova ikävä perhettäni ja miestäni. En olisi täällä, jos en rakastaisi työtäni. Tämä ei ole helppoa.

Diggins kertoi myöhemmin, että sai tilaisuuden keskustella miehensä kanssa ennen lehdistötilaisuutta. Se toi hymyn takaisin huulille.