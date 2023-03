Yhdistelmähiihdon pronssimitalisti Astrid Öyre Slind lennätetään lauantain 30 kilometrin kilpailun jälkeen pikavauhtia yksityiskoneella Ruotsiin.

Vaasaloppet on ruotsalainen hiihtoinstituutio, joka kerää joka talvi huikean osallistujamäärän. Valtaosa on kuntoilijoita, jotka haluavat selvittää kunnialla 90 kilometrin matkan Sälenistä Moraan.

Tapahtuma on myös hohdokas kisa pitkien matkojen huippuhiihtäjille. Se kuuluu Ski Classics -sarjaan.

Naisten sarjan voittoa aikoo tavoitella Planican MM-kisoihin osallistunut Astrid Öyre Slind, joka lykki viikonloppuna pronssille yhdistelmäkilpailuissa.

Lue lisää: Kerttu Niskasen hurja taistelu ei riittänyt – Ruotsi hiihti kaksoisvoittoon

Norjalainen aikoo startata myös lauantaina 30 kilometrin kisaan, jossa hän taistellee mitaleista muun muassa Kerttu Niskasen kanssa. Kisan jälkeen Öyre Slindillä pitää kiirettä, sillä hän aikoo osallistua seuraavana päivänä Vasaloppetiin.

Tämä on mahdollista, koska Öyre Slindin käyttöön on hankittu yksityiskone. Kyse on norjalaisen miljardöörin Kjell Inge Rökken omistamasta ”luksusflygarista”. Jalkapalloväki muistaa liikemiehen englantilaisseura Wimbledonin omistajana vuosituhannen vaihteesta.

Öyre Slindin matkan kustannuksista huolehtivat hänen sponsorinsa. Aftenpostenin mukaan neljä heistä matkustaa hiihtäjän mukana Planicasta Ruotsiin. Vaasahiihdon urakan jälkeen nelikko lennättää hiihtäjän takaisin koti-Norjaan.

Lue lisää: Norjalaistähden niukka hiihtoasu kiinnitti huomiota MM-kisoissa – tässä syy: ”Oli pakko nauraa”

Öyre Slindin kilpailusuunnitelma on herättänyt laturaivoa ympäristöjärjestöjen taholla. Greenpeacen Norjan ohjelmajohtaja Frode Pleym kommentoi asiaa Norjan tv-yhtiölle.

– Meidän mielestämme yksityiskoneiden käyttö pitäisi kieltää kaikilta, Pleym sanoo Norjan TV2:n haastattelussa.

Hänen mukaansa reittilennot riittäisivät niille, joiden pitää välttämättä lentää. Hiihtäjien ökylentämiseen häneltä ei riitä lainkaan ymmärrystä.

– Tässä on suoraan sanottuna ikävää ja suuri ristiriita, Pleym sanoo.

Hän muistuttaa, että valkoinen talvi takaa hiihtäjille elannon.

– Mutta samaan aikaan he käyttävät matkustusvälineitä, jotka hävittävät luontoa.

Pleymin mukaan on järjetöntä, että talviurheilijat, jotka ovat riippuvaisia päästöjen vähentämisestä, käyttävät yksityiskoneita. Greenpeacen johtaja antaa tunnustusta norjalaisille ampumahiihtäjille, jotka ovat ilmoittaneet huolensa ilmastonmuutoksesta ja toimineet päästöjen vähentämisen puolesta.

Öyre Slindin käytös tarjoaa päinvastaisen esimerkin. Pleymin mielestä hiihtäjän harkintakyky on pettänyt pahemman kerran.

– Kyse on myös signaalista suurelle yleisölle.

TV2 kysyi myös Öyre Slindin joukkuekaverien näkemystä asiaan. Anne Kjersti Kalvån mielestä Öyre Slindiä ei pidä tuomita.

– Aika harva saa mahdollisuuden hiihtää ensin MM-kisojen kolmekymppiä ja heti perään Vasaloppetin, jossa voi tulla jopa voitto, Kjersti Kalvå sanoi.

Hänen mukaansa ympäristövaikutusten pohtiminen on toissijaista.

– Aina ei voi miettiä kaikkia seurauksia.

Öyre Slind voitti viime vuonna Vasaloppetin.

Lue lisää: Suomen megalupaus vihdoin MM-ladulla – mitä keksii kohuhiihtäjä Perttu Hyvärinen? IS seuraa

Lue lisää: Norjalaislehti julkaisi kuvia Kläbon ”superkropasta” – näin hän on hankkinut entistä voimakkaammat lihakset

Lue lisää: Joni Mäki paljastaa: tästä johtui MM-fiasko

Lue lisää: Kommentti: Suomella kauhea tilasto MM-kisoissa – selitykset alkavat loppua

Lue lisää: Vuoden 2019 MM-kisoissa pidätetyt dopinghuijarit palaavat ladulle

Lue lisää: Yhdistelmähiihdon pronssiyllättäjä jättää MM-kympin väliin