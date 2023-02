MM-tuomio: Maksaisitko tästä ateriasta 17 euroa? Järjestäjillä lähti lapasesta

Tuomiossa pureudutaan sunnuntain kisatapahtumiin.

Planican MM-kisat lähestyvät puoliväliä.

Sunnuntain puhuttavimmat kisat olivat parisprintit. Miehissä palkintokorokkeelle kapusivat Norja, Italia ja Ranska. Naisten mitalistit olivat Ruotsi, Norja ja USA.

Niilo Moilanen ja Joni Mäki sijoittuivat parisprintissä 11:nneksi, Jasmi Joensuu ja Krista Pärmäkoski kuudenneksi.

Tuomioon osallistuvat Planicasta raportoivat Pekka Holopainen ja Tatu Myllykoski sekä kotitoimituksen Ville Touru.

Pekka Holopainen

Tähti

Kokenut sprinttijyrä Federico Pellegrino toi Italian maaliin toisena, tärkeä mitali koko maastohiihdolle. Vielä joulukuussa voitti puolikuntoisen Johannes Hösflot Kläbon ja nytkin urhea, joskin toivoton yritys.

Federico Pellegrino ja Johannes Hösflot Kläbo paiskasivat maalissa kättä.

Tarina

Nuori slovenialaishiihtäjä Anze Gros uurastaa MM-kotikisoissaan suuri suru puserossa. Urheilijan tyttöystävä Hana Mari Jamnik jäi viime kesänä Norjassa maajoukkueleirin rullahiihtolenkillä kuorma-auton alle ja kuoli.

Moka

Kun sanoo sanan ”Planica”, käytännössä jokaisen ensimmäinen mielleyhtymä liittyy mäkihyppyyn. Siksikin on käsittämätöntä, millainen arvoton pelleily yhdistetyn sekajoukkuemäessä nähtiin. Kyseisestä kilpailumuodosta ei sitten sen enempää.

Tyyli

Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi avasi suoraselkäisesti lisää Perttu Hyvärisen ja liiton välistä jupakkaa, mutta ei heittänyt bussin alle alaistaan, joka vahingossa lausui asiasta julkisuuteen muuta kuin olisi pitänyt.

Lue lisää: Perttu Hyvärisen sakkosaagassa dramaattinen täyskäännös – totuus onkin toisenlainen

Yllätys

Eihän nuorta Niilo Moilasta ja kokenutta Joni Mäkeä lähtökohtaisestikaan minään mitaliparina pidetty, mutta 11. sija oli kyllä todella ruma kyykkäys. Mäki pelasi itsensä lopullisesti ulos viestispekuloinneista, jos niissä olikaan.

Joni Mäki ei ottanut kolmatta parisprintin arvokisamitaliaan.

Tatu Myllykoski

Tähti

USA:n Jessie Diggins sai parisprintistä pronssia, mutta hän lienee kisan moraalinen voittaja. Kokenut jenkki aloitti heti paukusta tylyn harventamisen, minkä seurauksena ylivertainen suosikki Ruotsikin joutui ajoittain ahtaalle. Digginsin rohkeuden ansiosta nähtiin todella dramaattinen kisa.

Jessie Diggins puki työhaalarit ylleen.

Tarina

Parisprinteissä oli suomalaisittain välipäivän makua. Moilanen ja Mäki laskettelivat jämäsijoille ja Pärmäkoski myönsi Ylellä, ettei lopussa edes yrittänyt sata lasissa. Ilmeen on muututtava ensi viikolla, tai muuten saamme viikon kuluttua taivastella mitalitonta katastrofia. Nyt sentään on luvassa suomalaislajeja: väliaikalähtöjä ja perinteistä.

Moka

Moni suomalainen hiihtäjä vaikuttaa olevan laskukunnossa. Vielä joulu-marraskuussa sprintissäkin kulki: Johanna Matintalo tykitti maailmancupissa podiumille ja Joensuu sekä Mäki finaaliin. Sairasteluilla on tietysti oma vaikutuksensa, mutta kävikö nyt niin, että kuntohuippu on ajoitettu väärin?

Tyyli

Puolivirallinen kisakylä Kranjska Gora on mukavan halpa pitäjä. Puoli litraa olutta saa MM-sesonkinakin alle neljällä eurolla. Ruokakin on edullista. Toista on Planican mediakeskuksessa. Kuvan annoksesta sai pulittaa 17 euroa. Voin kertoa, ettei ollut ihan sen arvoinen.

Järjestäjien mainostama ”kolmen ruokalajin menu” näytti tältä.

Yllätys

Ahtaat ladut ja 15 parisprinttifinalistin yhdistelmä kuulosti ennakkoon hasardilta. Ihme kyllä, kolareilta vältyttiin – ensimmäistä kertaa näissä kisoissa. Sitä edesauttoi pakkasen ja lumisateen kovettamat ladut. Toisaalta tasoerotkin olivat sellaiset, ettei ruuhkia päässyt syntymään.

Ville Touru

Tähti

Ruotsin Jonna Sundlingin, 28, saldo arvokisoissa on vähintäänkin väkevä. Uralla nyt kuusi MM-starttia ja neljä kultaa. Seuraava tulee viestistä. Olympialaisissa saldo on vähän heikompi: 4 starttia, sijat 1, 2, 3 ja 4.

Tarina

Kun maastohiihdot ovat puolivälissä, Suomella on kasassa nolla mitalia. Mistään farssista ei kuitenkaan voida vielä puhua. Ei suomalaishiihtäjä ole ollut vielä kertaakaan mitalisuosikki. Kun kärkihiihtäjät eivät myöskään ole pystyneet venymään perustasoltaan, tulos on tämä. Ilman kovia venymisiä mitaleita ei myöskään tule tiistain ja keskiviikon normaalimatkoilta.

Moka

Johanna Matintalon surkean sprintin jälkeen Jasmi Joensuu piti olla selvä lenkki viestin avaajaksi. Nyt kyykkäsi vuorostaan Joensuu, jonka parisprintti oli kaikin puolin heikko. Viestipaletti on auki.

Jasmi Joensuu hyytyi parisprintissä.

Tyyli

Suomalaishiihtäjät olivat kauttaaltaan yllättävän iloisella mielellä parisprintin jälkeen, vaikka kärkisijat karkasivat. Joensuu kertoi hymy huulessa, että hänellä on hyvä mieli. Moilanen puolestaan iloitsi päässeensä hiihtämään ja keräämään kokemuksia.

Yllätys

Ennakkotiedoista poiketen Perttu Hyvärinen ei saanutkaan mainostempusta Hiihtoliitolta 3 000 euron sakkoa vaan selvisi nuhtelulla. Niin tai näin, mutta ainakin Hyvärisen uusi manazeri on tuonut heti hyvää pöhinää hiihtopiireihin.