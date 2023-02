Hiihtopomo väläytti venäläisten paluuta – näin vastaa suomalaisille tuttu nuori ukrainalaishiihtäjä

Oleksandr Lisohor on ollut tuttu näky kilpailuissa Suomessa.

Planica

Kun Oleksandr Lisohor kävelee hiihdon MM-kisojen median haastattelualueen ohi, hän tajuaa varmasti nopeasti, miksi Sanoman ja parin ulkomaalaisen median toimittajaa haluaa hänet haastateltavaksi.

Miesten yhdistelmäkisan päivänä (24.2.) tuli kuluneeksi tasan vuosi, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan.

Kilpailussa oli mukana kolme ukrainalaista, joista kaksi kieltäytyi haastatteluista. Porukan nuorin, 19-vuotias Lisohor sen sijaan pysähtyy kertomaan ajatuksistaan, vaikka takana on pettymys. Kisa päättyi keskeytykseen.

Lisohor kertoo, että Ukrainan edustaminen on hänelle suuri kunnia tällaisena hetkenä.

– Kuten Norjan suurlähettiläs meille sanoi, jokainen tekee sitä mihin pystyy. Esimerkiksi meidän työmme on urheilla, edustaa maata, ja poliitikkojen tehtävä on ottaa selvää sotilaallisista konflikteista, hän sanoo.

Viime aikoina on alettu spekuloida venäläisten laajamittaisemmalla paluulla urheilukentille. Myös Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n puheenjohtaja Johan Eliasch vaikuttaa olevan venäläisten paluun kannalla.

– Käynnissä olevaan tilanteeseen (Ukrainan sotaan) ja sen ratkeamiseen tai päättymiseen ei vaikuta se, saavatko venäläiset urheilla vai eivät. En pidä urheilun ja urheilijoiden käyttämisestä politiikanteon jatkeina. Kukaan ei voi valita, missä syntyy. Urheilu on ihmisoikeus, Eliasch sanoi Sanomille Planicassa.

Mitä Oleksandr Lisohor haluaisi sanoa venäläisten paluusta päättäville?

– Olen tietenkin sotaa vastaan, mutta yritän olla puuttumatta politiikkaan. Olen ammattimainen urheilija ja minun tehtäväni on edustaa Ukrainaa kansainvälisissä kilpailuissa, kantaa maamme lippua. Olen tietenkin patriootti ja rakastan maatani, mutta sodasta en mielellään puhu.

Lisohor on vasta 19-vuotias hiihtäjä, joka on nähty jo maailmancupissa. Aikuisten arvokisoissa hän on mukana ensimmäistä kertaa ja toivoo, että tulokset ovat jatkossa parempia.

Lisohor asuu perheensä kanssa Viron Otepäässä, jossa hän myös suurimmalta osin harjoittelee.

– Siellä on todella hyvät harjoituspaikat.

Otepäässä irtosi myös Viron mestaruuskisojen kolmas sija 15 kilometrin vapaalla tammikuussa.

Lisohor on ollut tuttu näky myös Suomessa. Hän on kilpaillut usein FIS-kisoissa eri puolilla Suomea viime vuosina.

Pian Venäjän aloittaman hyökkäyksen jälkeen Lisohor osallistui Euroopan nuorten olympiafestivaaleille Vuokatissa. Siellä hän oli parhaimmillaan viides 7,5 kilometrin perinteisellä. Lisohor hävisi Suomen suurlahjakkuudelle Niko Anttolalle vajaat puoli minuuttia.

– Äitini ja sisarukseni ovat edelleen Ukrainassa, enkä tiedä, milloin näen heidät seuraavan kerran. Tilanne on todella paha, Lisohor sanoi tuolloin Kainuun Sanomille. Hän itse asui jo tuolloin Virossa isänsä kanssa.

Ukrainankielisen haastatteluosuuden käännös Eliza Iivonen. Käännöksen tarkistanut Arja Paananen.