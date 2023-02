MM-tuomio: Ylellä on syttynyt uusi tähti! Ruotsin tähdet saivat kiusallisen vastaanoton kulisseissa

Tuomiossa pureudutaan hiihdon MM-kisojen lauantain tapahtumiin.

Lauantaina Planican MM-kisoissa jaettiin mitaleja niin naisten maastohiihdon yhdistelmäkisassa kuin yhdistetyssä ja mäkihypyssäkin.

Tuomiossa ruoditaan pääasiassa hiihtokisaa, jossa Ruotsi otti Ebba Anderssonin ja Frida Karlssonin johdolla kaksoisvoiton. Suomalaistähdet Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski olivat viides ja kuudes.

Tuomioon osallistuivat Planicassa kisoja seuraavat toimittajat Pekka Holopainen ja Tatu Myllykoski sekä Ville Touru kotitoimituksesta.

Pekka Holopainen

Tähti

Jarl Magnus Riiberin olympiakisat 2022 menivät vihkoon Kiinan koronakurimuksessa. Planican mäkihyppypyhätössä mies näytti olevansa yhä yhdistetyn kingi. Mäessä karmea laaki ja hiihto-osuus pintakaasulla.

Tarina

Kerttu Niskasen 5. sija jopa mitalinkäryisessä skiathlonissa tuntui pieneltä pettymykseltä, mutta taustat huomoiden se oli kova veto. Alla oli raju kaatuminen verryttelyssä, ja matkanteko oli tuskaa muunkin kuin laktaatin vuoksi.

Moka

Eveliina Piippo olisi ilman kaatumista ollut hyvinkin kolmantena suomalaisnaisena kymmenen parhaan joukossa, mutta tolpillaan pysyminen näyttää suomalaisille näissä kisoissa vaikealta. Piipon pettymyksessä oli lupaavaa alkuvoimaa.

Tyyli

Kuuntelin Planicassa hiihtolähetyksen Yle Puheelta, ja Ville Nousiainen on todellinen löytö asiantuntijaksi. Tarkka, nopea, analyyttinen, suorapuheinen ja suomalaisillekin kriittinen. Kerttu Niskasen alamäkiosaaminen ei saanut valtionaiskohtelua eetterissä.

Yleisradion uusi tähti: Ville Nousiainen.

Yllätys

Naisten skiathlonin kymppikärjessä oli turhankin tutusti peräti seitsemän Pohjolan urheilijaa, mutta ilahduttavasti myös Francesca Franchi Italiasta, joka oli kova naishiihdossa vielä Virpi Kuitusen ja Aino-Kaisa Saarisen dominoidessa lajia.

Tatu Myllykoski

Tähti

Ruotsin Ebba Andersson hiihti itsestään ennakkosuosikin kaikille matkoille. Vapaan osuuden alku oli huimaa iloittelua. Ei Anderssonin wassussa ja mogrenissakaan mitään vikaa ole, mutta etenkin hänen kuokkansa kiinnittää huomion. Ruotsalaisella pysyy asento alhaalla ja paine suksessa. Se on myllytystä se.

Tarina

Suomalaishiihtäjillä ei ole vielä oikein lähtenyt. Ville Ahosta ja ehkä Piippoa lukuun ottamatta kukaan ei ole ylittänyt vielä perustasoaan. Pieniä kyykkäyksiä on sen sijaan nähty. Sunnuntain parisprinteissä pitäisi löytyä yksi tai useampi ylimääräinen vaihde, jotta suomalaiset ovat mitalitaistelussa.

Moka

Mitalistien lehdistötilaisuudet eivät ole olleet spektaakkeleita. Uusin osoitus siitä koettiin lauantaina, kun skiathlonin kärkikaksikko Andersson ja Frida Karlsson istuivat toimittajien tentattavaksi. Todellisuudessa 90 prosenttia toimittajista – myös allekirjoittanut – kirjoitti juttujaan päätteisiinsä tuijottaen. Kukaan ei esittänyt kysymyksiä. Tilaisuus kesti hädin tuskin kaksi minuuttia.

Frida Karlsson (vas.) ja Ebba Andersson pääsivät helpolla.

Tyyli

Norjan Astrid Öyre Slind, 35, hiihti heti MM-debyytissään pronssille. Pitkän matkan kisoissa menestynyt norjalainen nousi ensimmäistä kertaa mc-palkintopallillekin vasta tammikuussa. Jos nousu huipulle oli tyylikäs, sitä oli myös hänen lauantaina käyttämänsä kesäasu. Sääliksikin kävi, sillä Slindin jalat olivat sohjoladun takia ihan märkänä.

Yllätys

Eveliina Piippo taisi hiihtää itsensä viestijoukkueeseen, tai vähintäänkin erittäin vahvaksi ehdokkaaksi kolmososuudelle. Lauantaina kulki pertsakin. Piippo hiihti kaatumisensa jälkeisen ensimmäisen kierroksen nousuvoittoisen osuuden (noin 3 kilometriä) viisi sekuntia kovempaa kuin kärki!

Ville Touru

Tähti

Ruotsin naiset voittavat suurella todennäköisyydellä näissä kisoissa kaikki kuusi kultamitalia. Jonna Sundlingilla ja Anderssonilla on jo yhdet. Parisprintti, 10 km (v), viesti ja 30 km (p) vielä jäljellä. Viesteissä Ruotsi lienee ylivertainen ilman omaa sähläystä ja normaalimatkoilla Anderssonin ohipäivää olisi vielä paikkaamassa takana Frida Karlsson.

Heja Sverige!

Tarina

Alkukisat ovat olleet sohjoränneissä melkoista romurallia, mutta toiselle kisaviikolle olosuhteissa on tapahtumassa melkoinen muutos. Planicaan ennustetaan tuleville päiville pelkästään pakkaskeliä, lumisateitakin. Se tekee hyvää laduille. Luultavasti myös hieman erityyppiset hiihtäjät hyötyvät, kun vauhdit kasvavat.

Moka

Yhdistetyn miehet jäivät sijoille ynnä muut. Ilkka Herola 18:s, Eero Hirvonen 19:s. Tätä huonommin Herola oli sijoittunut edellisen kerran melkein kolme kuukautta sitten. Joskus takavuosina useamman kerran maailmancupissa palkintokorokkeellekin nousseelle Hirvoselle tämä tosin oli varsin perustekemistä nykytasoon nähden.

Tyyli

Arvokisoissa ensimmäinen kisaviikko hypätään aina normaalimäessä. Nimitys tosin on melko harhaanjohtava, parempi olisi epänormaalimäki. Yhdistetyssä tällainen mäki on peruskauraa, mutta mäen erikoismiesten kohdalla tilanne on erikoinen. Tällaisista pikkumäistä ei hypätä nykypäivänä juuri muulloin kuin arvokisoissa, ”koska niin on aina ollut”. Mäkihyppy ei halua menettää toista henkilökohtaista olympiakilpailua, joten epänormaalimäkeä roikotetaan näissä mukana.

Antti Aalto oli Suomen kärkikotka 24. sijallaan normaalimäen kilpailussa. Aallon hypyt epänormaalimäestä kantoivat 91,5 ja 90,5 metriä.

Yllätys

Pärmäkoski päättikin lähteä lauantain skiathlonin jatkoksi vielä sunnuntaina parisprinttiin Jasmi Joensuun pariksi. Hyvä asia tietysti Suomen menestysmahdollisuuksien kannalta. Ei Suomi ennakkosuosikkien joukossa matkaan lähde, mutta parisprintti on aina yllätyksellinen. Pärmäkoski, silloin vielä Lähteenmäki oli muuten voittamassa Suomen edellistä parisprintin MM-mitalia 10 vuotta sitten.