MM-kisoissa syntyi jo kohu – hiihtolegenda jyrähti: ”Mitä helvettiä Norja touhuaa?”

MM-isäntämaa Slovenian hiihtosuuruus kuumeni Norjan hiihtoliiton ratkaisusta.

Hiihtolajien MM-kisat käynnistyvät tällä viikolla Slovenian Planicassa.

Ensimmäiset kisatapahtumat käydään keskiviikkona, mutta kisapaikalla on syntynyt ensimmäinen kohu jo muutamaa päivää etukäteen.

Norjan hiihtoliiton kalustoa on jo näkyvästi esillä Planican hiihtostadionin tienoilla. Jopa turhankin näkyvästi, ainakin slovenialaisen hiihtolegendan Petra Majdicin mielestä.

Norjalaiset ovat rahdanneet paikalle rekalla perävaunun, joka toimii suurena, kaksikerroksisena vip-tilana. Siellä Norjan hiihtoliiton sponsorien edustajien kelpaa viettää aikaa ja skoolailla vuonomaan hiihtotähtien odotettavissa olevien MM-mitalien kunniaksi.

Vip-tila on parkkeerattu Planican stadionin pääportin kupeeseen. Kustannuksissa ei ole erityisesti pihistelty, sillä norjalaiset maksavat tiettävästi pelkästään liikkuvan edustustilansa parkkipaikasta 6 000 euroa.

– Mitä helvettiä Norja touhuaa? Pitääkö Norjan yrittää tehdä pienemmistä hiihtomaista vielä pienempiä? Majdic hämmästeli Norjan TV:2n haastattelussa.

– Hienoa, että heillä on varaa maksaa 6 000 euroa pelkästään parkkeeraamisesta sponsoriensa takia. Mutta maastohiihto tarvitsisi nyt jos koskaan sitä, että suurten ja pienten hiihtomaiden ero olisi aiempaa pienempi niin urheilullisesti kuin taloudellisesti, Majdic vuodatti.

Majdicin purkaus resursseista on siinä mielessä ymmärrettävä, että Norja on tunnetusti maastohiihdon suuruus. Esimerkiksi edellisessä MM-hiihdoissa, Oberstrdorfissa vuonna 2021, Norja voitti mitalitilaston 31 mitalin saaliillaan. 13 kullan lisäksi norjalaiset nappasivat 11 hopeaa ja seitsemän pronssia. Lukemissa on mukana maastohiihdon, yhdistetyn ja mäkihypyn mitalit.

Norjan ylivoima oli pökerryttävää. Mitalitilaston kakkossijan otti Itävalta seitsemän mitalin saalillaan (neljä kultaa, yksi hopea, kaksi pronssia).

MM-kisat käynnistyvät keskiviikkona maastohiihdon ja mäkihypyn karsintakilpailuilla.

Ensimmäiset MM-mitalit jaetaan torstaina, jolloin ohjelmassa ovat maastohiihdon sprinttikisat sekä naisten normaalimäki.

Petra Majdic, 43, on ensimmäinen slovenialaishiihtäjä, joka on voittanut olympiamitalin sekä MM-mitalin. Majdic lopetti hiihtouransa 2011.