Ampumahiihtolegenda haluaa venäläiset takaisin kisoihin – ”Mielestäni heitä pitäisi puolustaa”

KOK:n urheilijakomission ranskalaisjäsen haluaa puolustaa myös venäläisten ja valkovenäläisten oikeutta urheilla kansainvälisissä kilpailuissa.

Ranskalainen ampumahiihtolegenda Martin Fourcade, 34, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK:n haastattelussa haluavansa venäläiset urheilijat takaisin kansainvälisiin kilpailuihin. Fourcade sanoo ymmärtävänsä, jos hänen näkemyksensä herättää kiihkoa, mutta siitä huolimatta hän seisoo sanojensa takana.

– En väitä, että minulla on hallussani totuus ja olisin muiden yläpuolella. Ihmisenä minulla on tästä asiasta [venäläisurheilijoiden kilpaileminen] henkilökohtainen näkemys. Minusta tuntuu, että on ok puhua siitä, Fourcade sanoo NRK:n haastattelussa.

Fourcaden haastattelusta ja näkemyksistä kertoi Suomessa ensin Yle.

Fourcade valittiin viime vuonna Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) urheilijakomissioon. Fourcade on voittanut kultaa viidesti olympialaisissa ja kolmetoista kertaa ampumahiihdon MM-kisoissa.

– Urheilun edustajana ja urheilijana uskon, että meidän pitäisi harkita venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden palauttamista kilpailuihin. Minut on valittu KOK:hon puolustamaan urheilijoita. Tietysti he ovat venäläisiä ja valkovenäläisiä, mutta myös urheilijoita. Mielestäni heitä pitäisi puolustaa tällä perusteella.

Ranskalainen Fourcade on urheilijatoimikunnan puheenjohtajana vuoden 2024 Pariisin olympialaisissa.

NRK:n haastattelussa Fourcade korostaa, ettei hän puhu haastattelussa KOK:n jäsenenä. Hän sanoo suhtautuvansa kriittisesti siihen, että KOK ei ole edennyt aiemmin pidemmälle venäläisurheilijoiden muuttamisessa puolueettomiksi urheilijoiksi.

– Tuen täysin Ukrainan kansaa. Sota on kauhea. Mikään osa minusta ei ymmärrä Venäjän hallitusta tai sen toimia.

Fourcade korostaa taistelleensa aiemmin Venäjää vastaan doping-asioissa.

– Olin yksi harvoista, joka otti julkisen kannan Venäjää ja Venäjän viranomaisia vastaan siinä asiassa. En aio antaa kenellekään mahdollisuutta syyttää minua myönteisyydestä Venäjää kohtaan.

Hän sanoo näkevänsä asian molemmat puolet ja ymmärtävänsä niitä, jotka eivät halua Venäjän ja Valko-Venäjän paluuta urheiluun.

Fourcade sanoo uskovansa olympialaisten arvoihin.

– Voimme kokoontua uskonnoista, maiden ja ajattelutapojen eroista huolimatta. Tällä rauhallisella urheiluareenalla voimme näyttää maailmalle voivamme olla rauhallisesti ja taistella vain urheilun kentällä. Olen puolustanut sitä näkemystä alusta alkaen. Pettäisin itseni ja sen mitä edustan, jos en puolustaisi sitä.

Fourcaden venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita puolustavat lausunnot ovat olleet toistaiseksi melko harvinaisia urheilijoiden keskuudessa.