Johannes Hösflot Kläbo teki taas sopimuksen Helsingin stadionsprintistä.

Kun Tallinnassa on 21. maaliskuuta hiihdetty maailmancupin kaupunkisprintti, laiva tuo maailman parhaat sprinttihiihtäjät seuraavaksi illaksi Suomenlahden toiselle puolelle Helsinkiin.

Hiihtoliiton Helsinki Ski Weeks -tapahtuman huipennukseksi hiihdetään 22. maaliskuuta Olympiastadionilla korkeatasoinen kansainvälinen sprinttikilpailu.

Hiihtoliiton kaupallinen johtaja Jari-Pekka Jouppi kertoi lauantaina Vantaan Suomen cupissa Hakunilassa, että tapahtuman megatähden nimeä ei enää tarvitse arvuutella.

– Haakon Kläbo soitti perjantaina illalla, että asia on heidän osaltaan selvä ja Johannes on hyväksynyt sopimustarjouksemme. Hänen kilpailemisensa on siis varmistunut, Jouppi iloitsi.

Johannes Hösflot Kläbo (oik.) otti ensimmäisen arvokisamitalinsa 2017 Suomessa, kun Lahden MM-sprintistä irtosi kolmossija. Voittajaa, Italian Federico Pellegrinoa onnittelee Norjan väistyvä suururos Petter Northug.

Haakon Kläbo on Johannes Hösflot Kläbon isä ja manageri.

Kläbo kilpaili Olympiastadionilla ensimmäisen kerran jo viime helmikuussa. Myös silloin stadionsprintti järjestettiin juuri ennen Lahden maailmancupia.

Tuolloin Hiihtoliitto oli kuin tulisilla hiilillä, sillä Kläbo näytti olevan vetäytymässä tapahtumasta sopimuksestaan huolimatta. Norjalainen nimittäin uskoi vuonna 2020 allekirjoittaneensa vain vuoden 2021 stadionsprinttiä koskevan kilpailusopimuksen.

Kun kyseinen tapahtuma sitten koronapandemian vuoksi peruttiin, Kläbö isineen katsoi, ettei mitään sopimusta koskien vuotta 2022 ole. Asia saatiin kuitenkin neuvottelemalla kuntoon kesken Pekingin olympiakisojen.

Helsingin olympiastadion avautuu Ski Weeksin aikana koko hiihtävälle kansaosalle, ei vain huippuhiihtäjille

Kläbolle maksettiin tuolloin peräti 10 000 euron starttiraha, mikä on maastohiihdossa hyvin epätavallista. Tällä kertaa 11-kertainen arvokisavoittaja joutui tyytymään pienempään kilpailupalkkioon.

– Hän piti kovasti viimekertaisesta tapahtumasta, mikä painoi paljon hänen haluissaan kilpailla nytkin.

Stadionsprintti on kilpailu, johon kukin hiihtäjä tekee oman sopimuksensa. Siinä ei edusteta maa- tai seurajoukkueita.

Erikoisuutena tällä kertaa on se, että Suomen nuorten arvokisoissa (Euroopan olympiafestivaalit, universiadit, nuorten MM-kisat) hienosti menestyneet urheilijat hiihtävät kilpaa 100:n ja 400 metrin matkoilla ja heidät palkitaan yleisön edessä.