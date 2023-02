Sebastian Samuelsson päästi ruuvit löystymään pahimmalla mahdollisella hetkellä.

Norjan ampumahiihtotähti Ole Einar Björndalen ällistyi ruotsalaistähti Sebastian Samuelssonin kohtalokkaasta emämokasta ampumahiihdon MM-kisoissa Oberhofissa.

Ruotsin sekaviestijoukkueen ankkuriosuutta vienyt Samuelsson ampui makuupaikalta varapatruunat mukaan lukien kuusi kutia ohi. Ruotsi romahti voittotaistelusta yhdeksänneksi. Maalissa joukkuekaverit lohduttivat kyyneliin murtunutta Samuelssonia.

Kisan jälkeen Samuelsson kertoi syyn farssiammunalleen Instagram-tilillään. 25-vuotias ruotsalainen paljasti, että hänen kiväärinsä tukkia paikallaan pitävät ruuvit olivat päässeet löystymään.

Oman kiväärin ruuvien kiristäminen on lähtökohtaisesti hiihtäjän itsensä vastuulla. Kahdeksankertainen olympiavoittaja Björndalen, 49, ei voinut ymmärtää, miten Samuelsson saattoi sortua amatöörimäiseen mokaan kauden tärkeimmällä hetkellä.

– On käsittämätöntä, että noin voi käydä MM-kisoissa. On urheilijan vastuu tarkistaa ruuvit, ja jos sen on tehnyt edellisen muutaman päivän aikana, on melkein mahdotonta, että ne löystyvät, Björndalen ällisteli Norjan TV2:lle.

Björndalenin mukaan ruuvien tarkistaminen on ampumahiihtäjälle samanlainen rutiinitoimenpide kuin hampaiden harjaaminen.

– Ase on henkilökohtaisin asia ampumahiihtäjälle. Se on yksin hänen vastuullaan.

Samuelsson ei yrittänyt väistellä vastuutaan torstain lehdistötilaisuudessa.

– Se on täysin minun vastuullani. Kiristin ruuvit aivan normaalisti, mutta jokin meni tällä kertaa pieleen, Samuelsson sanoi TV2:n mukaan.

– No, unohdin ja unohdin. Ei minun tarvitse tehdä sitä. Yleensä kun ruuvi on kohdillaan, se pysyy kohdillaan. Mutta tällä kertaa niin ei valitettavasti ollut.

Ruotsalainen vakuutti, ettei tee samaa virhettä toistamiseen.

Ampumahiihdon MM-kisat jatkuvat miesten osalta lauantaina pikakilpailulla.