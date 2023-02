Ruotsissa järkytyttiin valtavasta MM-farssista – olympiavoittaja romahti kyyneliin: ”Fiasko”

Ampumahiihdon MM-kisat alkoivat ruotsalaisittain katastrofilla.

Ampumahiihdon MM-kisojen avausmatkasta sekaviestistä muodostui kisan mitalisuosikkien joukkoon lukeutuneelle Ruotsille täydellinen floppi.

Syntipukin rooliin joutui moninkertainen arvokisamitalisti Sebastian Samuelsson. 25-vuotiaan tähtihiihtäjän ankkuriosuus meni ensimmäisellä ampumapaikalla täysin plörinäksi.

Neljäntenä osuudelleen ampaissut Samuelsson piti Ruotsia vielä kiivaasti mukana mitalitaistossa, kun kärkinelikko saapui makuuammuntapaikalle. Etenkin kun edellä olevat ampuivat huterasti, oli Ruotsilla mahdollisuus nousta tosissaan jopa kultataistoon.

Toisin kuitenkin kävi: Samuelsson ampui varapatruunat mukaan lukien kahdeksasta yrityksestä ällistyttävät kuusi ohilaukausta ja joutui kiertämään kolme sakkokierrosta.

Lannistunut ruotsalainen ylitti maaliviivan lopulta vasta yhdeksäntenä ja jäi kisan voittaneesta Norjasta 2 minuuttia ja 33 sekuntia. Toiseksi sijoittui Norjalle vajaat 12 sekuntia hävinnyt Italia ja kolmanneksi Ranska.

Ruotsin suurten lehtien Expressenin ja Aftonbladetin etusivuilla kisan dramaattista loppua nimitettiin ”painajaiseksi” ja ”fiaskoksi”.

Maalialueella joukkuekaverit lohduttivat kyyneleisiin murtunutta Samuelssonia, joka oli tunteiden vallassa vielä haastattelualueellakin.

– Se oli kamala kokemus. Sitä on keskittynyt ja haluaa taistella mitalista, ja tilanne muuttuu vain pahemmaksi laukaus laukaukselta. Mitali katosi savuna ilmaan, Samuelsson kuvaili painajaismaista ammuntaansa Aftonbladetille.

Ruotsalainen epäili, että täyskatastrofin syy oli aseeseen tulleessa viassa.

– Ammuin usean senttimetrin verran ohi, ja kaikki laukaukset samaan paikkaan. Se tuntuu sentään paremmalta kuin jos olisin ampunut aivan minne sattuu, Samuelsson huomautti.

– Olen melko varma että tähtäin oli osunut johonkin tai jotain vastaavaa. Koska muuten en ammu noin rajusti huti.

Ruotsin ampumavalmentaja Jean-Marc Chabloz oli suojattinsa kanssa samoilla linjoilla.

– Jotain hämärää on tapahtunut, koska tällaista ei satu ”Sebbelle”. Hän on paljon tuota parempi, eikä voi ampua noin paljon huti. En osaa selittää tätä, mutta se on hyvin surullista, Chabloz sanoi SVT:n mukaan.

Suomi sijoittui kilpailussa 11:nneksi ja hävisi Norjalle kaksi minuuttia ja 52 sekuntia.

Kahdeksan varapatruunaa ampumapaikoilla käyttäneessä Suomen joukkueessa kisasivat Suvi Minkkinen, Mari Eder, Tuomas Harjula ja Olli Hiidensalo.

MM-kisat jatkuvat ylihuomenna naisten pikakilpailulla.