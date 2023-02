Petter Northug sohaisee Suomen MM-hiihtovalintoja – ”Tekisitte suuren virheen”

Petter Northug ottaa tiukasti kantaa Suomen MM-valintoihin.

Petter Northug, 37, voitti urallaan 15 arvokisakultaa, joista peräti 13 tuli vapaalla hiihtotavalla. Suomen hiihtoperinteistä taas kertoo, että vain Mika Myllylä on suomalaismiehistä voittanut vapaalla tekniikalla aikuisten arvokisakultaa.

Viime torstaina Northug hämmästyi, kun Suomen timanttinen lahjakkuus Niko Anttola, 19, voitti nuorten MM-kisoissa Whistlerissä 10 kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähtökilpailun.

Northug innostui Twitterissä mahtavaan ylistyslauluun 13. helmikuuta 20 vuotta täyttävästä suomalaisesta.

– Siinä Suomella on nuorten maailmanmestari, joka hiihtää perinteisellä ylämäkeä kuin Iivo Niskanen ja liitää luisteluhiihdossa yhtä elegantisti kuin Alsgaard.

Iivo Niskasen liu’utus ylämäkeen perinteisellä tekniikalla on Petter Northugille sitä parasta urheiluviihdettä.

Tällä Northug viittasi maanmieheensä Thomas Alsgaardiin, joka tunnettiin yhtä loistavana luisteluhiihtäjänä kuin Northug.

Ilta-Sanomat tavoitti viikonloppuna Cortina–Toblach-hiihdon voittaneen Northugin puhelimitse Italiasta.

Norjalainen halusi erittäin mielellään laventaa näkemyksiään Niko Anttolasta. Hän myönsi nauraen, ettei olisi uskonut ihastuvansa näin syvästi suomalaisen hiihtäjän vapaan tekniikkaan.

– Teidän parhaat hiihtäjänne, kuten Iivo, tunnetaan kieltämättä paremmin perinteisen osaajina, Northug myönsi.

– Mutta Niko Anttolassa teillä on nyt hiihtäjä, joka voi monipuolisuudellaan jatkossa hallita koko sirkusta. Hän hallitsee kaikki kilpailumuodot, ja hänen lajitaitonsa on huikeaa. On upeaa nähdä, miten hän liu’uttaa perinteistä ylämäkeen ja pystyy jo muistuttamaan Iivo Niskasta. Niko on kuin räätälintyötä tämän päivän huippuhiihdon vaatimuksiin, ja jatkon seuraaminen on mahtavan kiinnostavaa.

Niko Anttola (oik.) otti 21. tammikuuta Tampereella uransa ensimmäisen aikuisten SM-mitalin sijoittumalla Remi Lindholmin (kesk.) ja Joni Mäen jälkeen kolmanneksi 15 kilometrin (v) kilpailussa.

Jos Anttola tiistaina valitaan Planicaan aikuisten MM-kisoihin, hänestä tulisi vuoden 1976 olympiahiihtäjän Risto Kiiskisen jälkeen kaikkien aikojen toiseksi nuorin suomalaismies hiihdon arvokisoissa.

Vuonna 1976 Kiiskinen oli 19 vuotta ja 7 kuukautta vanha Innsbruckin olympiakisoissa. Anttola matkustaisi Planicaan juuri 20 täyttäneenä.

Norjan TV2:n lajiasiantuntijana työskentelevä Northug ei arkaile sohaista Suomen MM-valintoja, joita valmentajatrio Teemu Pasanen–Jussi Piirainen–Ville Oksanen paraikaa pähkäilee.

– Tekisitte suuren virheen jättämällä hänet valitsematta. Ei ole minkäänlaista riskiä, että valinta millään tavalla vahingoittaisi Nikon uraa.

50 kilometrin (p) massalähdön ykköstila Falunin MM-kisoissa 2015 jäi Petter Northugin viimeiseksi arvokisavoitoksi. Mies astahti palkintopallin keskiaskelmalle kisoissa neljästi.

Vuonna 2025 MM-kisat järjestää Northugin kotikaupunki Trondheim. Itse jo 21-vuotiaana Sapporon MM-kisoissa 2007 loistanut Northug maalaa sinne Anttolalle kultaista maisemaa.

– Siitä tulee jättimäinen tapahtuma, jossa menestyminen on helpompaa, jos on jo arvokisakokemus. Granåsenin (MM-kisojen hiihtokeskus) ladut sopivat Nikolle teknisesti aivan loistavasti.

Northug antoi jo kaudella 2005–2006 kovat näytöt Norjan olympiavalitsijoille muun muassa voittamalla nuorten MM-kisoissa kolme kultaa, mutta hän jäi kisoista rannalle, mikä oli Norjassa suuri uutinen.

– Se vaikutti jollakin tasolla väleihini Olympiakomitean ja hiihtoliiton kanssa koko loppu-urani, Northug muistuttaa.