Suomen omituinen viestijoukkue hämmensi – Anne Kyllösen tokaisu kertoi paljon

Suomen naisten viestijoukkue Toblachissa yllätti Harri Kirvesniemen.

Jasmi Joensuun (vas.) ja Eveliina Piipon (oik.) puuttuminen naisten viestijoukkueesta kummastutti. Krista Pärmäkoski sen sijaan hiihti Suomen toisen osuuden. Kuva on Tampereen SM-hiihdoista.

Suomen naisten viestijoukkue maastohiihdon maailmancupissa Toblachissa herätti paljon keskustelua. Suomi ei lähtenyt viestiin niin sanotusti parhaalla mahdollisella joukkueella, vaan viestikvartetista puuttuivat Kerttu Niskanen, Eveliina Piippo ja Jasmi Joensuu.

Kolmikosta kaksi lienee mukana MM-viestijoukkueessa Planicassa.

Vettä keskustelumyllyyn lisäsi Suomen ankkurin Anne Kyllösen tokaisu televisiohaastattelussa. Kyllönen sanoi, että ”kovin moni tyttö ei ollut halukas hiihtämään” sunnuntain viestiä.

– Olihan Suomen viestinelikko (Johanna Matintalo, Krista Pärmäkoski, Emmi Lämsä, Kyllönen) hyvin outo. Se ei antanut oikein minkäänlaisia mahdollisuuksia taistella kärkisijoista. Eikä sellaista sitten tullutkaan, Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi sanoi.

– Olisi ollut aika paljon muitakin vaihtoehtoja. Useimpien kommentit olivat viestin jälkeen aika pyöritteleviä, Kirvesniemi lisäsi.

Kerttu Niskasen kanssa oli jo etukäteen sovittu, että hän hiihtää Toblachissa vain henkilökohtaiset matkat.

Suomi tuli maaliin tynkäviestin – mukana oli vain 11 joukkuetta, joista kolme maiden kakkosjoukkueita – viidentenä, mutta Saksan hylkäys nosti sijoituksen neljänneksi. Ero kärkeen oli kuitenkin lohduton. Suomi hävisi viestin voittaneelle Norjalle 3.22, ja kaulaa palkintokorokesijoitukseenkin tuli lähes kolme minuuttia.

Olisiko yksi 7,5 kilometrin viestiosuus kaksi ja puoli viikkoa ennen MM-kisoja ollut niin paha rasti, että hiihtäjät halusivat kieltäytyä siitä?

– Joensuulle se olisi ollut kolmas kisa viikonloppuun. Se olisi jo verottanut harjoittelua ensi viikolla. Piipon osalta kyse ei olisi ollut kuin toisesta kisasta.

– Toisaalta Piippolla on hyvin ohkainen kokemus viesteistä, niin ehkä olisi ollut hyvä antaa hänelle se kokemus. Tosin jälkiviisaana voi sanoa, että vaikka Piippo olisikin hiihtänyt kolmososuuden, niin ei se viestihiihtoa olisi ollut, kun Suomi oli minuutin kärjestä. Ainakin itse odotin, että Suomi olisi ollut kahden osuuden jälkeen johtoporukassa, Kirvesniemi ruoti.

Niskasen haastattelusta saattoi jo lauantaina naisten vapaan kympin jälkeen tulkita rivien välistä, että hän ei hiihdä viestiä.

Harri Kirvesniemi

Piipon ja Joensuun poissaololle Kirvesniemi näki luonnollisimpana selityksenä sen, että molemmille on jo luvattu paikka MM-kisojen kympin vapaalle, joten näytönpaikkaa ei sunnuntaina tarvittu.

MM-viestin kokoonpano päätetään lopullisesti vasta Planicassa MM-kisoissa nähtyjen tulosten perusteella.

– Toisaalta voi ajatella niinkin, että kun Kerttu jäi pois, niin Suomen menestymismahdollisuudet heikkenivät oleellisesti. Se saattoi laskea Piipon ja Joensuunkin mielenkiintoa hiihtää – etenkin tässä tilanteessa, kun Toblachin viesti ei ollut MM-kisojen kannalta mikään näytönpaikka, Kirvesniemi pohti.

Naisten maajoukkuevalmentaja Jussi Piirainen sanoi Ilta-Sanomille puhelimitse Italiasta, että nähtyyn nelikkoon päädyttiin perustellusti.

– Kertun kanssa oli jo aikaisemmin sovittu, että hän hiihtää Toblachissa vain kaksi kisaa. Jasmin ja Eveliinan osalta sovittiin, että he saavat parhaan mahdollisen valmistautumisen MM-kisoihin. Yhdellä viestiosuudellakin on rasituksen kannalta merkitystä, kun kisoja ja matkustelua on paljon, Piirainen perusteli.

Piirainen vahvisti, että MM-viestijoukkueeseen näytöt annetaan vasta paikan päällä Planicassa alkukisojen perusteella.

– Siellä on raskaat ladut. Sellaiset, jollaisilla ei ole hiihdetty koko alkukauden aikana, Piirainen sanoi.