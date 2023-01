Iivo Niskanen hiihti loistavasti – tämä asia teki vaikutuksen hänen valmentajaansa

OIli Ohtonen ei yllättynyt Iivo Niskasen loistovedosta. Uusiksi menneet suunnitelmat etenevät toistaiseksi aikataulussa kohti MM-kisoja.

Iivo Niskasesta kolminkertaisen olympiavoittajan ja nelinkertaisen Vuoden urheilijan valmentanut Olli Ohtonen vastasi puhelimeen tyylilleen uskollisesti rauhallisena, kun Niskanen oli juuri leikannut maalilinjan toisella sijalla Ranskan maailmancupissa Les Rousses’ssa.

Niskanen ilmoittautui maailmanvalioiden seassa taas vahvaksi menestysehdokkaaksi Planican MM-kisoissa helmi-maaliskuun taitteessa.

– Onnistunut kilpailu, mutta otetaan onnitteluja vasta, jos niihin on niiden tärkeimpien kilpailujen osalta syytä.

Ohtonen kertoi, mihin sunnuntain 20 kilometrin (p) yhteislähtökilpailussa oli erityisen tyytyväinen.

– Kilpailussa pidettiin kovaa vauhtia, joten Iivo pääsi toden teolla testaamaan elimistönsä sietokykyä parhaimmistoa vastaan. Lisäksi se viimeinen veto ja irtiottoyritys pari kilometriä ennen maalia kertoi, että Iivo jaksoi edelleen olla aktiivinen ja yrittää ratkaisua.

Olli Ohtonen oli Urheilugaalassa todistamassa, miten oma urheilija Iivo Niskanen kuulutettiin lavalle jo neljännen kerran Vuoden urheilijana.

Kyseisessä kilpailun vaiheessa ei nimittäin enää kukaan pysty yrittämään nähdyn kaltaista, määrätietoista ratkaisuyritystä, jos omat rajat on saavutettu.

Lue lisää: Iivo Niskanen törmäsi aitaan – kertoi nyt lisätietoja Viaplaylle: ”Sivureisi on musta”

Ohtonen tiedetään valmentajaksi, joka ei työskentele ”fiiliksellä”, vaan datalla ja numeroilla.

– Silti tällaisella suorituksella oli ilman muuta myös itseluottamusta pönkittävä merkitys.

Niskasen tilanne on jännittänyt suomalaista hiihtokansaa, sillä marraskuun lopussa iskenyt koronatartunta pakotti urheilijan aluksi totaaliselle harjoitustauolle, jonka jälkeen koneita käynnisteltiin tietenkin varovaisesti. Kilpailuvauhtia Niskanen kävi ennen tammikuun pidempää ehjää harjoitusjaksoa testaamassa Tour de Skillä, jonka jätti hyvissä ajoin kesken.

– Iivo on ollut todella aktiivinen, kun on tehty uudet suunnitelmat MM-kisojen ehdoilla. Viime ajat on saatu varsin hyvin tehdyksi niitä asioita, joita on suunniteltukin.

Niskasen suorituksen arvoa nostaa, että sunnuntain ahdas rata runsaine mutkineen ja haarakävelynousuineen ei missään nimessä ollut hänelle optimaalisin alusta. Tämän Ohtonenkin myönsi.

– Oli melkoinen erikoisrata Ranskassa. MM-kisoissa on profiilit, jotka sopivat Iivolle lähtökohtaisesti paremmin.

Myös hiihdossa kilpailu on yleensä paras tehoharjoitus. Nyt arvokisoja edeltävät kilpailut ovat maailmancupia ensi viikonloppuna Italian Toblachissa jatkavalle Niskaselle vähintään painonsa arvoisia kultaa.

– Aina arvokisaprosessissa kilpailusuunnitelma on hyvin tärkeä, mutta tällaisella Iivolle poikkeuksellisella kaudella kisojen merkitys ehkä vähän korostuu.