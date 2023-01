Hiihtokultaa Suomeen! Eevi-Inkeri Tossavainen, 19, on maailmanmestari

Suomalaiset pääsivät juhlimaan maailmanmestaruutta Kanadan Whistlerissä.

Kaikki Astrid Lindgreninsä lukeneet tietävät kuka on herra Tossavainen. Nyt on syytä painaa mieleen myös neiti Tossavainen. Eevi-Inkeri Tossavainen, 19, nappasi lauantaina maailmanmestaruuden nuorten MM-hiihdoissa Kanadan Whistlerissä. Kyseessä oli alle 20-vuotiaiden sarja.

Ylöjärven Ryhtiä seuratasolla edustava Tossavainen oli nopein perinteisen sprinttikisassa ennen Norjan Milla Grosberghaugen Andreassenia ja Ruotsin Lisa Erikssonia. Elsa Torvinen oli kisassa 15:s.

– Koko viikon on ollut täällä tosi hyvä vire päällä. On ollut sellainen tunne, että nyt on mahdollisuus, Tossavainen kommentoi maastohiihto.com-sivustolla.

Taktiikkana oli tulla kovaa toisen nousun päältä maaliin.

– Sitä koko päivän vaan toteutin ja ihan hyvin näytti toimivan, Tossavainen sanoi.

Mitä ajattelit maaliviivalla, miltä tuntui, kun tajusit, että mestaruus tuli?

– Kyllähän se tosi hyvältä tuntui. Muutama vuosi on ollut aika vaikeaa, joten kyllähän se tosi hyvältä tuntui, että nyt sitten onnistui, Tossavainen sanoi.

Miesoletettujen puolella Ruotsi vei kaksoisvoiton Anton Grahnin juhliessa maailmanmestaruutta. Suomen Eero Rantala rutisti kolmanneksi.

Kisat jatkuvat sunnuntaina alle 23-vuotiaiden sprinttikisoilla.