Ylivoimainen norjalaistähti teki erikoisen tempun kesken kisan – kilpakumppani latasi suorat sanat: ”Tuo oli tarpeetonta”

Johannes Thingnes Bö kiusoitteli yleisöä Italiassa.

Ampumahiihdon miesten maailmancupia suvereenisti hallitsevan norjalaistähden Johannes Thingnes Bön ele hämmensi kilpakumppaneita Italian Antholzissa käydyssä takaa-ajokisassa.

Bö käänsi huomionsa runsaslukuisen ja innokkaan italialaisyleisön suuntaan, kun oli varmistanut voittonsa viimeisellä ampumapaikalla. 29-vuotias norjalainen nosti sormensa suunsa eteen ja hyssytteli yleisöä.

Yleisöä entisestään villinneen eleen merkitys ei oikein avautunut Ruotsin Martin Ponsiluomalle.

– En oikein tiedä, mitä hän tavoittelee sillä. Mielestäni on aivan mahtavaa tulla maaliin täällä tuon yleisön edessä, Ponsiluoma kommentoi Bön tuuletusta Expressenille.

Saksalaishiihtäjä Roman Rees oli astetta suorasanaisempi.

– Tuo on tarpeetonta. Yleisö on täällä mahtava, Rees linjasi.

Bö selitti puheenaiheeksi noussutta hyssyttelyään NRK:lle. Tähtihiihtäjän mukaan kyse oli viattomasta show’sta.

– He pitivät mielestäni kovasti mekkalaa. Kun tuuletin, he olivat vielä äänekkäämpiä. Sen takia hyssytin heidän suuntaansa, vain antaakseni heille vähän show’ta. Uskon, että he nauttivat siitä.

Viisinkertainen olympiavoittaja ja 12-kertainen MM-kultamitalisti Bö teki Antholzissa historiaa ottamalla kaikkien aikojen ensimmäisenä miehenä kuudennen perättäisen maailmancupin osakilpailuvoiton.