Norjalainen olympiavoittaja riisui vaatteensa rakkaan asian puolesta – ”Nielaisin itsekunnioitukseni”

Vetle Sjåstad Christiansen ei nauti vähäpukeisena esiintymisestä.

Norjalaisella ampumahiihdon olympiavoittajalla Vetle Sjåstad Christiansenilla on rakas harrastus, jonka takia hän on joutunut kiusatuksi oman maajoukkueensakin keskuudessa.

Christiansen on todellinen saunafriikki, joka käyttää löylyttelyä myös vakituisena osana palautumistaan treeneistä. Ei ole siis suuri ihme, että Christiansen on saanut yhteistyökumppanin firmasta, joka valmistaa infrapunasaunoja.

Ongelma on siinä, että ”saunainfluensserin” roolissa on lähes välttämätöntä esiintyä markkinointikuvissa myös vähissä tamineissa. Se on huvittanut kavereita – ja hirvittää myös Christiansenia itseään.

30-vuotias urheilija kertoo saaneensa paljon kritiikkiä Instagramissa jakamistaan kuvista, joissa esiintyy vähäpukeisena. Joukkuekaverien keskuudessa häntä kutsutaan myös uudella lempinimellä: Herra Sauna.

– Muut joukkueen jäsenet ovat kiusanneet minua, ja on heillä siihen oikeus. Mutta se on juttu, jonka takana voin seistä. Se on erinomaista palautumista sekä henkisesti että fyysisesti. 100-asteisessa saunassa istuminen harjoitusten jälkeen on todella mukavaa, Christiansen sanoi Expressenille.

Vaikka saunominen onkin Christiansenille todellinen sydämen asia, myöntää hän että vähäpukeisen somevaikuttajan rooli ei oikein tunnu luontevalta.

– Se on varmaankin pahinta mitä on. Käytännössä minä vain nielen kaiken itsekunnioitukseni, tukahdutan tunteeni ja painan julkaisunappulaa. Sitten unohdan sen välittömästi ja teeskentelen, ettei sitä koskaan tapahtunut.

Christiansen on julkaissut saunavideon myös Suomesta. Hän hikoili kavereineen löylyssä Kontiolahdella joulukuussa 2022.

Christiansen voitti olympiakultaa Norjan viestijoukkueessa viime talvena Pekingissä. Samoissa kisoissa hän otti yhteislähdöstä henkilökohtaisen pronssimitalin.

MM-kisoista Christiansenilla on neljä viestimitalia, joista kolme on kultaisia.

Hän on tämän kauden maailmancupissa kolmantena.