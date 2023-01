Ruotsalainen hiihtomestari haukuttiin pystyyn Norjassa – ”Taso ei riitä”

Stina Nilssonin nykykunto puhuttaa ampumahiihtopiireissä.

Vuonna 2020 maastohiihdosta ampumahiihtoon vaihtaneen ruotsalaisen talviurheilutähden Stina Nilssonin surkea vire uudessa lajissaan on noussut puheenaiheeksi Norjassa.

Nilsson, 29, on ollut tällä kaudella ampumahiihdon maailmancupin kisoissa jatkuvasti jämäsijoilla. Viime kaudella ruotsalainen ylsi kerran jopa palkintopallille asti, mutta tämän talven kahdeksassa kilpailussaan hän ei ole sijoittunut kertaakaan 30 parhaan joukkoon.

Erikoista on, että aiemmasta mainiosta maastohiihtomenestyksestään huolimatta Nilsson ei ole pärjännyt tällä kaudella kummoisesti edes hiihtovauhdissa.

Viime viikolla Pokljukassa Nilsson oli 7,5 kilometrin sprinttikisassa vasta 64:s.

Norjalaisen NRK:n asiantuntijan Ola Lunden mukaan Ruotsin maajoukkueen olisi jo korkea aika lähettää Nilsson kiertämään alemman tason eli IBU Cupin kilpailuja.

– Hänen ei olisi pitänyt saada mahdollisuutta täällä. Hän on hiihtänyt täysin surkeasti ja oli hiihtoajoissakin 1.16 minuuttia kärkeä hitaampi. En ymmärrä, miksi hän kilpailee maailmancupissa. Hänellä on ollut jo tarpeeksi mahdollisuuksia, mutta Ruotsin joukkue ilmiselvästi uskoo häneen.

Toinen NRK:n asiantuntija Harri Luchsinger on samoilla linjoilla.

– Hänen tasonsa ei selvästikään riitä. Hänet pitäisi siirtää IBU Cupin kisoihin kilpailemaan ja keräämään itseluottamusta. Hänen kehityskäyränsä on menossa vain alaspäin.

Ruotsissa Nilssonia jaksetaan kuitenkin puolustaa. SVT:n asiantuntijan Helena Ekholmin mielestä norjalaiset menivät kritiikissään liian pitkälle.

– Mielestäni on julmaa sanoa noin. Stina on maailmancupissa, koska hän on ansainnut paikkansa. Ei tilanne ole sellainen, että kotona Ruotsissa olisi paljon hiihtäjiä, jotka joutuvat paitsioon, koska hän saa mahdollisuuden, Ekholm sanoi Expressenille.

– Ehkä Stinan olisi hyvä hiihtää IBU Cupissa viikon tai pari, että hän saisi kilpailla hieman enemmän. Pokljukan maailmancupissa hän sai vain yhden kisan.

Nilssonin ura maastohiihdon puolella oli huima. Hän voitti yhteensä viisi olympiamitalia, joista ainoa kultainen tuli Pyeonchangin kisojen sprintistä. Lisäksi Nilsson voitti seitsemän MM-mitalia joista kaksi oli kultaa.