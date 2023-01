Harri Kirvesniemi täräyttää kutkuttavan arvio Kerttu Niskasesta – iso ero aiempiin vuosiin

Kerttu Niskanen on vahva mitalikandidaatti Planican MM-hiihtoihin.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi vakuuttui Kerttu Niskasen väkevästä vireestä Tour de Skillä. Niskanen sijoittui toiseksi kiertueen kokonaiskilpailussa.

– Kerttu hiihti Oberstdorfin kisoja lukuun ottamatta erittäin vahvasti. Myös loppunousussa Kerttu oli todella jaksava. Hän pystyi taistelemaan ihan eri sijoituksista kuin aikaisemmin, Kirvesniemi ylisti.

– Planican MM-kisoissa ovet ovat auki ihan mihin vaan!

Myös Krista Pärmäkosken vire oli kovasti nouseva, mutta harmillinen sairastuminen pakotti Pärmäkosken keskeyttämään Tourin ennen huipennusta.

– Onneksi sairastuminen oli todennäköisesti vatsatauti. Toipumisen kannalta siinä on sama juttu kuin itsensä tyhjäksi hiihtämisessä: kun ruoka alkaa pysyä sisällä ja saa energiatasot normaaliksi, palautuminen tapahtuu muutamassa päivässä. Korona tai kuumeilu olisi paljon ikävämpää tässä kohdassa, Kirvesniemi sanoo.

Naisten tilannetta Kirvesniemi pitää kauttaaltaan hyvänä.

– Kärkikaksikon takana Johanna Matintalo on vakiinnuttanut paikkansa top 10:ssä ja Jasmi Joensuu on sprintissä sellaisessa tilanteessa, ettei finaalipaikka ole kovin kaukana.

– Viestijoukkuettakin ajatellen tilanne on hyvä, kun Anne Kyllönen on parhaassa kunnossaan moneen vuoteen. Pariviestiä varten pitäisi löytää vielä ne kaksi hyvää luisteluhiihtäjää. Kertulla ja Kristalla ei ehkä ole intoa osallistua kaikille matkoille, Kirvesniemi painottaa.

Anne Kyllönen on parhaassa kunnossaan vuosikausiin. Kyllönen oli Suomen seitsenhenkisestä naisjoukkueesta toinen, joka hiihti Tour de Skin loppuun.

Mutta ne miehet...

– Miesten tilanne on täysin erilainen. Siellä on valtavasti epävarmuutta, Kirvesniemi sanoo.

Iivo Niskanen on selvä kunkku ja taistelee täydessä iskussaan kirkkaimmista mitaleista. Niskasen jälkeen tämän hetken ykköshiihtäjä on Perttu Hyvärinen, mutta hänen tasonsa on sijan 20 paikkeilla, ei korkeammalla.

– Sprinttereistä Joni Mäen ja Lauri Vuorisen tekeminen on ollut vähän turhan vaihtelevaa, ja Ristomatti Hakolalla ei ole tälle kaudelle vielä yhtään kansainvälistä näyttöä. Alkukauden näyttöjen perusteella näyttää siltä, että Arsi Ruuskasesta ja Niko Anttolasta voi hyvinkin olla vakiintuneen viestinelikon (Hyvärinen, Niskanen, Hakola, Mäki) rikkojiksi.

Kirvesniemi muistuttaa, että Planican MM-kisojen alkuun on vielä 1,5 kuukautta.

– Siinä ajassa ehtii tehdä harjoituksellisesti vielä erittäin hyvät jaksot. On hyvin aikaa kahdelle 1,5–2 viikon harjoitusjaksolle, ja sinä aikana voidaan tehdä vielä isoja asioita niihin yksityiskohtiin, mitä pitää parantaa.

Harri Kirvesniemi toivoo hiihtäjille terveyttä kriittisinä viikkoina ennen MM-kisoja.

Kirvesniemi toivoo Suomen hiihtäjille erityisesti yhtä asiaa.

– Nyt hyvin ratkaisevaa on se, että seuraavat viikot pitäisi pysyä terveenä. Jos tulee sairastumisia, puolitoista kuukautta on hirvittävän lyhyt aika. Silloin tunnit, päivät ja viikot vilisevät ohi harmillisen nopeasti, Kirvesniemi kuvaa.