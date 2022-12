Juri Borodavko ei kummastele hiihtotähtiensä yhteenottoa.

Venäjän hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Juri Borodavko ei ole moksiskaan joukkueensa kuohuttavasta tilasta.

Venäläismedian mukaan Venäjän suurin hiihtotähti Aleksandr Bolshunov ja hänen haastajansa Sergei Ustjugov ovat ilmiriidoissa.

Kaksikon kiivaisiin kahakoiden nähden päävalmentajan huolettomat kommentit ovat vähintäänkin erikoisia.

– Kaksintaisto on aina kaunis asia. Bolshunovin ja Ustjugovin taistoa on odotettu ulkomaita myöten. Kaunis kaksintaisto on aina upeaa, Borodavko kommentoi venäläiselle Sport-Ekspressille.

Bolshunovin ja Ustjugovin välillä on ollut jo pidempään sanasotaa, joka on kärjistynyt jo fyysiseksi.

Joulupäivänä Venäjän cupin kilpailussa Krasnogorskissa miesten perinteisen sprintti päättyi kaksikon rajuun yhteenottoon maalialueella.

Tiistaina vapaan sprintissä kolisi taas – tällä kertaa ladulla. Molempien kisa päättyi välierässä, jossa kaksikko törmäsi kovassa vauhdissa alamäessä mutkassa.

Bolshunov uskoi menettäneensä hetkellisesti tajuntansa ja syytti Ustjugovia tahallisesta kontaktista. Ustjugov kieltäytyi kättelemästä Bolshunovia kilpailun jälkeen ja liukeni matkoihinsa hyvissä ajoin ennen palkintojenjakotilaisuutta.

Kilpailun tuomaristo totesi Bolshunovin syylliseksi kolariin.

Borodavko näki tilanteessa vain viihdearvoa.

– Tällaisten asioiden takia katsojat tulevat katsomaan titaanien taistoja. Reiluja, kunnollisia ja kunniallisia kilpailuja. Minä kutsun tätä kaksintaistoa kauniiksi, ja sellainen sen pitäisi olla ilman mitään vääristelyä, Borodavko sanoi.

Venäläishiihtäjät on tällä kaudella suljettu ulos kansainvälisistä hiihtokilpailuista. He mittelevät paremmuudestaan kansallisessa hiihtosarjassa.