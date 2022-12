Haluatko hiihtämään jouluna? Näissä paikoissa se onnistuu pääkaupunkiseudulla

Pakkasta on luvassa, mutta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kunnostetaan lähipäivinä pääasiassa vain tykkilumilatuja.

Viikko sitten pääkaupunkiseudun laaja latuverkosto oli kattavasti ja hyvässä kunnossa hiihdon harrastajien käytettävissä.

Viikossa tilanne on muuttunut radikaalisti lauhan ja vetisen sään takia.

Joulupyhinä pääkaupunkiseudulla pääsee hiihtämään latukoneella kunnostetuilla laduilla näillä näkymin vain Helsingin Paloheinässä, Espoon Oittaalla ja Vantaan Petikossa.

HS kysyi Helsingin, Espoon ja Vantaan latuvastaavilta, missä jouluaattona ja joulupäivänä pääsee hiihtämään kunnostetulla ladulla.

Vastaus jokaiselta kaupungilta oli suunnilleen sama: pääasiassa vain tykkilumiladuilla mainituista paikoissa.

Syy on se, että vesisateen ja lauhan sään takia luonnonlumet ovat pitkälti huvenneet. Näin luonnonlumilatujen ohentunut pohja ei kestä latukoneella ajamista, vaikka sääennusteen mukaan viikonlopuksi on tulossa jälleen pakkasta.

Helsingin laduista vastaava liikuntapalveluiden tiimiesihenkilö Mircos Kienanen kertoi, että Paloheinässä ajetaan jouluaattoaamuna 1,8:n ja yhden kilometrin tykkilumiladut.

– Aamusta on tarkoitus ajaa. Muita latuja ei ajeta ainakaan tällä näkymällä. Katsotaan, mikä on tilanne, kun pakastaa. Luonnonlumen syvyys on enää reilut kymmenen senttiä, joten eipä siellä ole enää mitä ajaa. Viikolla yritettiin ajaa Paloheinän peltolatua, mutta maa siellä tuli näkyviin. Nyt on vielä satanut pari päivää, joten heikkoa alkaa olla, Kienanen sanoi.

Oittaalla koneella ajettavaa tykkilumilatua on yhteensä noin kaksi kilometriä.

Espoon liikuntapaikkojen hoitaja Mika Salo arvioi, että luonnonlumiladuille lähdetään koneella vasta joulupyhien jälkeen.

– Huomiseksi alkaa pakastaa, mutta luonnonlumiladuille ei viitsi isolla koneella lähteä, koska ei tiedetä, mistä on sulanut ja kuinka paljon, Salo sanoi.

Vantaan liikuntapaikkamestarin Juha Savolaisen mukaan Petikossa tykkilumilatua on 2,5 kilometriä yhteen suuntaan.

Savolaisen mukaan Petikon alueella lumitilanne näytti perjantaina iltapäivällä niin suotuisalta, että todennäköisesti pakastumisen jälkeen siellä voidaan ajaa koneella myös luonnonlumireittejä.

– Petikko on kyllä ihmepaikka. Näillä näkymin saamme ladut siellä huippukuntoon, Savolainen arvioi ja viittasi siihen, että Petikon lumitilanne oli säilynyt yllättävän hyvänä.

Paloheinässä, Oittaalla ja Petikossa on siis kyse latukoneella pakkasen saavuttua kunnostetuista laduista.

Monella muullakin latureitillä saattaa pystyä viikonloppuna hiihtämään, mutta latupohjan pinta on vesisateiden ja pakastumisen jälkeen todennäköisesti jäinen, epätasainen ja roskainen.

Tietoja laduista ja niiden kunnosta löytyy muun muassa Facebookin Latutilanne-sivustolta ja ulkoliikunta.fi- ja ladulle.fi-palveluista.