Aleksandr Bolshunov ja 55 muuta leimattiin Putinin tukijoiksi – Ukrainan ”musta lista” vuoti julki

Ukrainassa on kyllästytty venäläisurheilijoiden hyssyttelyyn. Norjalainen NRK julkaisi 56 nimen listan, joille vaaditaan kovia sanktioita.

Ukrainan parlamentti on parhaillaan laatimassa ”mustaa listaa” urheilijoista ja urheilun taustavaikuttajista, joiden se katsoo tukevan Vladimir Putinia ja Venäjän sodankäyntiä Ukrainassa.

Asiasta kertoo kolmiloikan maailmanmestari ja parlamentin nykyinen jäsen Olha Saladuha ukrainalaislehti Pravda-lehden kolumnissaan.

Listan tarkoituksena on saada nimetyt henkilöt tiukkojen sanktioiden kohteeksi.

– Ukraina vaatii urheilupakotteiden käyttöönottoa, kunnes viimeinen sotilas on lähtenyt Donetskista, Luhanskista, Krimiltä, Mariupolista ja Berdjanskista, Saladuha kirjoittaa.

Jopa elinikäistä kilpailukieltoa vaaditaan.

– Päätarkoituksena on poistaa aggressiivinen, venäläinen propaganda urheilusta, Saladuha jatkaa norjalaisen NRK:n haastattelussa.

Saladuha haluaa, että henkilökohtaiset sanktiot iskevät urheilijoiden ”sellaisella voimalla, että he todella tietävät niiden iskeneen”. Ne pitäisivät sisällään muun muassa varojen jäädyttämistä, rahansiirron estämistä, ulkomaisen omaisuuden hyödyntämistä ja maahantulokieltoja.

Saladuha, 39, on siirtynyt urheilu-uransa jälkeen politiikkaan.

– Henkilökohtaiset sanktiot olisivat vakava varoitus venäläisille ja valkovenäläisille urheilijoille, jotka eivät ole vielä tukeneet sotaa, Saladuha sanoo NRK:lla.

Saladuha on kyllästynyt Venäjän urheilutähtien hyssyttelyyn ja ”emme voi tehdä mitään” -asenteeseen.

– Olen vakuuttunut, että toivottomia tilanteita ei ole. Jokaisella on mahdollisuus ilmaista näkemyksensä tai astua sivuun hiljaa. Tässä ei ole kyse sopimuksista tai aineellisista hyödykkeistä, vaan miljoonista ihmishengistä ja lapsista, Saladuha jatkaa.

Parhaillaan mustalla listalla on 56 nimeä, mutta Saladuhan mukaan sitä on tarkoitus vielä kasvattaa. Lista on Ukrainan parlamentin valiokuntien käsittelyssä ennen äänestystä.

Listalle on nimetty muun muassa Venäjän maastohiihtokuningas Aleksandr Bolshunov, joka otti viime maaliskuussa osaa Moskovan Luzniki-stadionilla järjestettyyn tapahtumaan, jossa juhlistettiin Krimin liittämistä Venäjään.

Putin ylensi viime talven Pekingin olympialaisten jälkeen Bolshunovin Venäjän kansalliskaartin kapteeniksi.

Perusteena mustalle listalle joutumiseen on esimerkiksi osallistuminen joukkotapahtumaan, jonka tarkoituksena on ollut oikeuttaa Venäjän sodankäynti Ukrainassa.

Bolshunovin lisäksi venäläishiihtäjistä listalla ovat Veronika Stepanova, Sotshin likainen olympiavoittaja Aleksandr Legkov, Denis Spitsov ja Aleksei Tshervotkin. Mukana on myös Venäjän hiihtomaajoukkueen valmentaja Jegor Sorin.

Listalla on myös yksi ukrainalainen: jalkapallomaajoukkueen entinen kapteeni Anatoli Tymoshtshuk.

Mukana listalla on myös Putinin väitetty rakastajatar, entinen huippuvoimistelija Alina Kabajeva, 39.

56 nimen joukosta löytyy vain yksi jääkiekkoihminen, Punakoneen suurmies ja nykyinen duuman jäsen Vjatsheslav Fetisov.

Avoimena Putinin tukijana tunnettu Aleksandr Ovetshkin ei ollut vielä 56 ensin nimetyn joukossa Ukrainan listalla.