Vladimir Putinia ärhäkästi tukeva Veronika Stepanova täräytti taas: ”Silkkaa idiotismia”

Veronika Stepanova on katsonut järkyttyneenä maastohiihdon maailmancupin starttia.

Putinia tukeva olympiavoittaja Veronika Stepanova on antanut koko syksyn tiukkoja lausuntoja maastohiihdon tilasta.

Kaksi viikonloppua käynnissä ollut hiihdon maailmancup ei ole tarjonnut liiemmin jännitystä varsinkaan miesten puolella. Norjan dominanssi on ollut kiistatonta.

Norjalaislehti Dagbladet on tavoitellut Aleksander Bolshunovia kommentoimaan tilannetta. 25-vuotias olympiavoittaja on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa.

Erityisesti Vladimir Putinia ylistävillä kohulausunnoillaan otsikoihin aikaisemminkin päätyneellä venäläistähti Veronika Stepanovalla, 21, oli kuitenkin sanansa sanottavana tilanteesta.

– Suosittelen, että kaikki loput maailmancupin kisat järjestetään Norjassa. Nimen voisi myös muuttaa ”Norja-haasteeksi”, jossa kaikkien ei-norjalaisten tavoitteena on sijoittua kymmenen parhaan joukkoon, Stepanova latasi norjalaislehdelle.

Aikaisemmilla kausilla maastohiihdon herruudesta kilpailivat Norja ja Venäjä. Kun venäläiset suljettiin kansainvälisestä urheilusta keväällä alkaneen hyökkäyssodan seurauksena, eivät muut maat ole pystyneet haastamaan norjalaisia laisinkaan.

Stepanova on todennut podcastissa, että miesten maastohiihto on täysi katastrofi ilman venäläisiä.

– Meidän poissaolomme on tappio kaikille. Mielestäni minulla ja joukkuelaisillani on täysi oikeus osallistua maailmancupiin. Meidän poissulkemisemme ei ole vain epäreilua ja laitonta, vaan vielä pahempaa. Se on silkkaa idiotismia, tuohtunut Stepanova jatkoi Dagbladetille.

Norjalaisten ylivoimasta kertoo kahden ensimmäisen kisaviikon podiumit. Rukalla nähtiin kolmessa hiihdetyssä kilpailussa kaksi norjalaisten kolmoisvoittoa. 20 kilometrin kilpailussa Italian Federico Pellegrino onnistui rikkomaan norjalaisten rintaman sijoittumalla kolmanneksi.

Viime viikonloppuna Norjan Lillehammerissa käydyissä kilpailuissa isäntämaan ylivoima korostui entisestään, kun mukana olivat myös kansallisen ryhmän hiihtäjät.

Perjantaina norjalaiset löivät kaikille luun kurkkuun, kun 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailussa kymmenen kärjestä löytyi yhdeksän norjalaista.

Norjalaisten ulkopuolelta vain Britannian Andrew Musgrawe onnistui kairaamaan tiensä kymppisakkiin perjantaina.

Koko viikonlopun ainoa ei-norjalainen mies palkintopallilla oli Rukan tapaan Pellegrino, joka sijoittui lauantain sprintissä toiseksi.