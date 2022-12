Iivo Niskanen sai lapsen – julkaisi koskettavan kuvan: ”Teit minusta isän”

Olympiavoittaja julkaisi Instagramissa ilouutisen jälkikasvun syntymisestä.

Hiihtosankari Iivo Niskanen ja hänen puolisonsa Saana Niskanen ovat saaneet poikavauvan. Hiihtäjä kertoo asiasta Instagram-tilillään.

Iivo Niskanen on kaikkien tuntema olympiavoittaja ja myös Saana Niskasella (o.s. Kemppainen ) on hiihtotaustaa. Pariskunta on pitänyt yhtä koko aikuisikänsä.

Niskasen julkaisu keräsi Instagramissa rutkasti huomiota. 15 minuutissa se keräsi 7 000 tykkäystä ja runsaasti onnitteluviestejä.

Onnittelijoiden joukosta löytyvät muun muassa Iivon vanhemmat Tarja ja Eero Niskanen, Iivon sisko Kerttu Niskanen, toinen hiihtäjä Krista Pärmäkoski, rallin maailmanmestari Kalle Rovanperä ja jalkapalloikoni Sami Hyypiä.