Perinteisen suomalaislajin olympiastatus vaarassa – ”Meidät halutaan ulos kisoista”

Naiset eivät päässeet mukaan vuoden 2026 olympiakisojen yhdistettyyn ja nyt koko lajin asema on vaakalaudalla.

Kansainvälinen olympiakomitea ilmoitti kesäkuussa, että yhdistetty pysyy olympialaisten ohjelmassa vuoden 2026 kisoissa. Samalla KOK päätti, että Milanon ja Cortina d’Ampezzon kisoihin pääsevät vain lajin miesurheilijat.

Naisia ei huolittu mukaan vastoin Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) toiveita. MM-kisoissa naiset pääsevät ratkomaan paremmuuttaan, mutta viiden renkaan kisoihin heillä ei ole asiaa.

Frankfurter Allgemeine Zeitungin mukaan myös miesten yhdistetty uhkaa pudota lajiohjelmasta vuoden 2030 kisoista. KOK:n mukaan yhdistetty on ollut vuosien 2014, 2018 ja 2022 olympiakisoissa vähiten medianäkyvyyttä saanut laji, minkä takia sen asema on vaakalaudalla.

KOK on ilmoittanut FISille, että yhdistetystä on tehtävä kiinnostavampi, jotta se pysyisi olympiaohjelmassa ja myös naiset voisivat tulla mukaan. Kansainvälinen hiihtoliitto onkin lanseerannut ”Nations supporting nations” -konseptin, jonka tavoitteena on saada uusia maita mukaan ja piristää lajin imagoa.

Saksalaislehti on haastattelut aiheen tiimoilta sekä urheilijoita että muita laji-ihmisiä. Kaikki ovat huolissaan yhdistetyn tulevaisuudesta. Olympiavoittaja Eric Frenzelin manageri Stephan Pelies ihmettelee puheita, joiden mukaan naisten yhdistetty ei kiinnosta mediaa tai sponsoreita.

– Olemme saaneet erinomaisen vastaanoton talouselämän taholta, Pelies sanoo ja kertoo lajin vetävän miljoonia euroja sponsorituloina.

Myös Frenzel sanoo lajin olevan elinvoimainen, eikä ymmärrä miksi KOK on luopumassa lajista, joka on ollut talvikisojen ohjelmassa alusta asti eli vuodesta 1924.

– Meidät halutaan yksinkertaisesti ulos kisoista, Frenzel sanoo FAZ:ssa.

Miesten yhdistetyn maailmancup alkaa tänä viikonloppuna Rukalla ja naisten puolestaan viikkoa myöhemmin Norjassa.

Lue lisää: Suomi julkaisi joukkueensa Rukan maailmancupiin – Suomen cupissa flopannut Remi Lindholm on mukana