Björn Dählie mukana hiihdon pelastusoperaatiossa – legendalle sataa kiitosta

Hiihtolegenda oli mukana pelastusoperaatiossa, kun yksi hiihdon lajiperheen jäsenistä joutui pahaan pulaan.

Björn Dählie on hiihtolegenda. Arkistokuva.

Britannian maastohiihtojoukkue on rypenyt talousvaikeuksissa viime talven olympialaisista lähtien. Nyt joukkue on saanut helpotusta norjalaisten yhteistyökumppanien kanssa solmimansa sopimuksen ansioista.

Britannian joukkue päätyi taloudellisiin vaikeuksiin sen jälkeen, kun menestys talviolympialaisissa jäi laihaksi. Uuden kilpailukauden läpivieminen oli vaakalaudalla.

Torstaina ilmoitettiin, että britit ovat solmineet kontrahdin Kjell Inge Rökken Aker Solutions -yhtiön ja hiihtotalli Aker Dählien kanssa. Aker Dählien taustavoimana on vuonomaan hiihtolegenda Björn Dählie.

– Olemme erittäin kiitollisia. Viime ajat ovat olleet erittäin uuvuttavia valmentajille. He ovat työskennelleet erittäin kovasti, vaikka eivät ole saaneet palkkojaan, sanoi kokenut arvokisakävijä, brittihiihtäjä Andrew Musgrave VG-lehden mukaan.

Britannian joukkueen valmentajan Jostein Vinjerui hehkutti vuolaasti sopimuksen arvoa. Hän kehui Rökken ja Dählien panosta.

– Tiedän, että he ovat olleet tässä täysillä mukana. Heillä on ollut voimakas halu siihen, että heillä on (yhteistyö)joukkue myös maailmancupissa.

Björn Dählie, 55, on moninkertainen arvokisavoittaja sekä yksi kaikkien aikojen hiihtäjistä. Hänet muistetaan muun muassa edesmenneen suomalaislegendan Mika Myllylän kovana kilpakumppanina.