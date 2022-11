Vladimir Putinia tukeva Veronika Stepanova, 21, täräytti uhmakasta tekstiä: ”Kun palaamme...”

Veronika Stepanova keksii aurinkoisen puolen venäläisten kilpailukiellosta.

Kansainvälinen hiihtoliitto Fis päätti viime kuussa jatkaa venäläisten ja valkovenäläisten kilpailukieltoa kansainvälisissä kilpailuissa.

Ratkaisua kritisoitiin Venäjällä voimakkaasti. Nyt on alkanut myös hopeareunusten etsiminen. 21-vuotias olympialaisten viestikultamitalisti kertoi norjalaiselle Dagbladetille, että kilpailukiellosta onkin hänelle itse asiassa hyötyä.

– Omalle uralleni kausi maailmancupin ulkopuolella on onni onnettomuudessa, Stepanova laukoi.

Vladimir Putinia julkisesti tukeneen venäläisen mukaan nyt hän pystyy käyttämään aikansa harjoitteluun ja kestävyytensä parantamiseen. Hyvää treeniaikaa ei mene hukkaan moniin matkustuspäiviin ympäri Euroopan.

Stepanova on ollut toistaiseksi urallaan parhaimmillaan lyhyillä matkoilla ja sprinteissä. Pitkillä matkoilla on tekemistä.

– Minulta puuttuu kapasiteetti, joka on aivan pakollista siihen. Therese Johaug oli siinä paras. Myös Natalja Neprjajeva, Tatjana Sorina ja Julija Stupak ovat minua parempia. 21-vuotiaana minulla on petrattavaa tässä asiassa.

Kun norjalaislehden toimittaja rinnastaa Stepanovan ja tämän maannaisten pannan Johaugin kilpailukieltoon, on Stepanova eri mieltä.

– Therese sai kilpailukiellon kaikkiin kisoihin. Me silti kisaamme kotimaassamme, jossa taso on samaa luokkaa tai jopa parempi kuin maailmancupissa. Meillä on useita tyttöjä, jotka ovat kehittyneet huimasti. Minun olisi paljon vaikeampi nyt päästä MM-kisoihin kuin aiemmin sen vuoksi.

Lopuksi Stepanova täräytti, että hänen päätavoitteensa on Milanon ja Cortinan olympialaisissa vuonna 2026. Hän uskoo vakaasti Venäjän kilpailevan taas silloin kansainvälisesti.

– Kun me palaamme, olemme vahvempia kuin koskaan, Stepanova uhosi.