Vladimir Putinin 21-vuotiaan ihailijan puheet olivat liikaa – norjalaistähdeltä jyrkkä kommentti ystävästään

Helene Marie Fossesholm ilmoitti, että hän on asteikon eri päässä kuin Veronika Stepanova.

Veronika Stepanova on Vladimir Putinin avoin kannattaja.

Venäläinen huippuhiihtäjä Veronika Stepanova on kertonut useaan otteeseen hänen ja norjalaishuipun Helene Marie Fossesholmin ystävyydestä.

Molemmat ovat 21-vuotiaita, joten heillä on matkan varrella riittänyt yhteistä jutusteltevaa lähtien TikTokista aina maiden erilaisiin koulutussysteemeihin asti.

Tämän Stepanova on tuonut aiemmissa haastatteluissa esiin ja korostanut, että hänen ja norjalaissivakoitsijan side vain syvenee.

Stepanova on herättänyt pahennusta julkisilla ulostuloillaan sen jälkeen, kun Vladimir Putin määräsi Venäjän hyökkäämään Ukrainaan helmikuun lopussa.

Stepanova esiintyi Putinin avoimena tukijana huhtikuussa ja on jatkanut sitä myöhemminkin. Hän on myös arvostellut muita maita Venäjän sorsimisesta ja tuominnut venäläisurheilijoita, jotka ovat yrittäneet vaihtaa kansalaisuuttaan.

Venäjä on ollut kansainvälisistä hiihtokisoista pannassa viime kevättalvesta lähtien. Panna langetettiin pian sen jälkeen, kun hyökkäys Ukrainaan alkoi.

Norjalaislehti Dagbladet kysyi Fossesholmilta, mitä hänen ja Stepanovan ystävyydellä pyyhkii nykyään.

– En seuraa häntä (Stepanovaa) Instagramissa. Mutta olen oppinut jotain. Meillä on varsin erilainen arvomaailma ja näkemykset eri asioista.

Helene Marie Fossesholm ei enää seuraa Stepanovaa.

– Meillä on ollut hyviä keskusteluja. Hän on kiva tyttö. Mutta maailmankatsomuksemme on erilainen. Olemme asteikon eri päissä. Olemme hyvin erilaisia, Fossesholm sanoi.

Stepanova sai kuulla Fossesholmin tuoreista kommenteista Dagbladetilta.

– En halua kommentoida yksityiselämääni – ihan sama, kenestä on kyse, venäläinen vastasi.

Stepanova selitti, että hän on tehnyt johtopäätöksiä suorapuheisen ja tietoisen somestrategiansa seurauksista.

– Tein tietoisen valinnan laajentaa sometoimintaani tavanomaisten päivitysten ”kuten näin treenataan ja toivutaan” ulkopuolelle. Ymmärsin, että sille on kannattajansa ja vastustajansa. Tulen hyvin toimeen sen kanssa. Minulla ei ole aikomustakaan lopettaa tyyliäni.