Tiril Eckhoff, 32, huijasi kylmän viileästi Instagramissa – Ruotsista kajahti tiukka vastalause

Elvira ja Hanna Öbergin mielestä on sääli, että norjalaistähti ei halunnut kertoa rehellisesti ongelmistaan.

Ampumahiihtäjä Tiril Eckhoff paljasti syyskuussa norjalaisen TV2:n haastattelussa, että oli kesällä viilannut seuraajiaan linssiin Instagramissa.

Eckhoff julkaisi heinäkuussa useamman iloisen otoksen juoksulenkiltään paratiisimaisissa rantamaisemissa. Kuvateksti ”aikainen loma-aamulenkki” antoi ymmärtää, että kuvat olisi otettu samana päivänä.

Näin ei kuitenkaan ollut. Oikeasti Echkhoff oli väsymyksen takia treenitauolla.

– Olisiko minun pitänyt kirjoittaa: ”Täällä minä makaan ja itken, koska en saa nukuttua”? Eckhoff sanoi TV2:lle.

– Ihmisillä on pahempiakin vastoinkäymisiä, ja sitten minun pitäisi ilmoittaa nukkuvani huonosti, hän lisäsi.

Eckhoffin perustelu ei uponnut hänen ruotsalaiseen kilpakumppaninsa Elvira Öbergiin.

Oberg kertoi olevansa pahoillaan Eckhoffin puolesta siitä, että tämä koki parhaaksi jakaa sosiaalisessa mediassa siloteltua kuvaa elämästään.

– Joskus on helpompaa pitää ongelmansa omana tietonaan – tiedän sen – mutta silti on sääli, jos on tehtävä noin. Ehkä se on sitten helpompaa julkaista kuvia, jotka eivät vastaa todellisuutta, Elvira Öberg kommentoi Expressenille.

Toinen ruotsalaishuippu Hanna Öberg oli samoilla linjoilla kuin pikkusiskonsa.

– Minusta on tärkeää pystyä puhumaan ongelmista, elämä ei ole aina Instagram-ystävällistä. Instagramissa harvemmin näkee kuvia, joissa joku kertoo vastoinkäymisistään. Ei se tietenkään ole niin mukavaa julkaista kuvaa, joka ei ole kiva ja hauska, Hanna Öberg sanoi.

Eckhoff, 32, voitti Pekingin olympialaisista kolme mitalia. Hän kertoi TV2:lle kärsineensä keväällä ja kesällä pitkittyneistä koronaoireista. Nyt harjoittelu kuitenkin maistuu.

Ampumahiihdon maailmancupkausi käynnistyy Kontiolahdella marras-joulukuun vaihteessa.

