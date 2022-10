Dopingrikkeestä alunperin ehdotettu sakkosumma jakoi mielipiteitä.

Suomalaiset huippuhiihtäjät Iivo Niskasen johdolla kommentoivat norjalaiselle TV2:lle, mitä mieltä he ovat esille nousseesta uudesta sopimusehdotuksesta.

Ilta-Sanomat uutisoi viime viikolla, että Hiihtoliitto oli ehdottanut maajoukkueurheilijoiden sopimukseen 500 000 euron sakkoa dopingrikkomuksista.

Edellisessä sopimuksessa summa oli 100 000 euroa.

– Hiihtoliitto tietysti voi kärsiä tappioita, jos maajoukkuehiihtäjä käryää dopingista, mutta asiassa on monia nyansseja. Jos on maastohiihtäjä, eikä ole erikoisia tuloja, sitten summa on todella suuri, Iivo Niskanen sanoi TV2:lla.

Hän arveli allekirjoittavansa sopimuksen ennen uuden kauden alkua. Sopimuksen dopingsakoksi on pantu lopulta 150 000 euroa eli selvästi alhaisempi rahamäärä kuin liiton alkuperäisessä ehdotuksessa.

Niskanen muistutti, että kaikki tapaukset eivät ole samanlaisia keskenään.

– Saattaa olla nuoria urheilijoita, jotka eivät muista kaikkia raportointivelvollisuuksia ja sitten sellaisia, jotka tarkoituksellisesti douppaavat parantaakseen suorituskykyään. Tässä (jälkimmäisessä) tapauksessa minulle ei ole väliä, kuinka suuri sakko on.

Myös Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski pitivät puolen miljoonan sakkoa suurena.

– En halua kommentoida keskeneräisiä sopimusneuvotteluita, mutta viisi miljoonaa (Norjan kruunua) on liikaa. Ajattele, jos joku on niin epäonnekas, että unohtaa raportoida sijaintinsa kolmesti – pitäisikö sen tarkoittaa tuon suuruusluokan sakkoa? Pärmäkoski sanoi TV2:lla.

Norjan kovimmalla hiihtotähdellä Johannes Hösflot Kläbolla on erilainen näkemys asiaan kuin suomalaisilla. Hän vastasi TV2:n kysymyksiin, kun puheena oli puolen miljoonan euron sakko.

– Minusta viisi miljoonaa Norjan kruunua (500 000 euroa) on reilua. Summan pitää mielestäni olla niin suuri kuin mahdollista. Dopinginkäytössä kyse on huijaamisesta, Kläbo sanoi.

Hänen mielestään sakkorahoja ei pitäisi ohjata kärytapauksissa Suomen hiihtoliitolle, vaan puhtaille urheilijoille, jotka ovat menettäneet arvokkaita sijoituksia toisten dopinginkäytön takia.

Kläbo sanoi, että olisi valmis allekirjoittamaan puolen miljoonan euron dopingpykälän sisältävän sopimuksen, mikäli iso sakkouhka vähentäisi dopingin käyttöä lajissa.

Hiihdon maailmancupkauden ensimmäiset kilpailut järjestetään Rukalla 25.–27. marraskuuta.

MM-kisat 2023 ovat ohjelmassa Slovenian Planicassa 21. helmikuuta–5. maaliskuuta.

Juttua täydennetty kello 22.05: lisätty tieto, että Hiihtoliiton dopingsakon suuruus putosi esitetystä 500 000 eurosta 150 000 euroon.