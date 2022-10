Ruotsin hiihtotähdet virittelevät MM-boikottia – tästä on kyse

Ruotsalaistrio vastustaa jyrkästi venäläisten ja valkovenäläisten kisapannan päättämistä, jota hiihtopomot ovat väläytelleet.

Ruotsin tähtihiihtäjät Maja Dahlqvist, Linn Svahn ja Frida Karlsson vastustavat jyrkästi hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvän Venäjän hiihtäjien päästämistä pannasta kansainvälisiin kisoihin.

Kansainvälinen hiihtoliitto Fis teki syyskuun lopussa ulostulon, jonka mukaan lajin kattojärjestöllä olisi halua vapauttaa venäläiset ja valkovenäläiset hyökkäyssodasta johtuvasta kilpailukiellostaan.

Fisin pääsihteeri Michel Vion avaisi oven venäläisille ja valkovenäläisille kansainvälisille kisaladuille jo tämän vuoden puolella.

– Ehkä löydämme ratkaisun joulukuussa, Vion sanoi syyskuussa Slovenian Planicassa pidetyssä lajiseminaarissa uutistoimisto TT:n mukaan.

Paria päivää myöhemmin Ruotsin olympiakomitea reagoi FIS:n suunnitelmiin närkästyksen kera. Ruotsin olympiakomitea laati Kansainväliselle olympiakomitealle KOK:lle kirjelmän, jossa se muistutti venäläisten ja valkovenäläisten hiihtäjien sulun jatkamisen tärkeydestä.

KOK on puheenjohtajansa Thomas Bachin suulla vihjaillut, että venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden paluu kansainvälisille kentille lähenee.

Jos venäläiset ja valkovenäläiset hiihtäjät vapautetaan kilpailupannastaan, Ruotsin maajoukkuehiihtäjät ovat valmiita boikotoimaan ensi vuonna Slovenian Planicassa järjestettäviä MM-kisoja.

– Olisin siihen valmis tässä ja nyt. Se (paluu) ei ole ok. Niin kauan kuin Venäjä on sodassa Ukrainaa vastaan, meidän on pidettävä venäläisiin etäisyyttä eikä toivottaa venäläisurheilijoita takaisin, Svahn kertoo.

– Mielestäni urheilussa on oltava selkeä kanta. Valitettavasti urheilu ja politiikka liittyvät yhteen, hän lisää.

Dahlqvist kritisoi suurten kansainvälisten urheilujärjestöjen intoa kiirehtiä venäläisurheilijoiden paluuta kansainvälisiin kilpailuihin.

– Se on täysin väärin. En ymmärrä, mikä on ajatus sen takana, että venäläiset palautetaan kisoihin, vaikka sota jatkuu. En näe mitään syytä siihen, parisprintin kaksinkertainen maailmanmestari Dahlqvist sanoo.

Karlsson ei osaa vielä sanoa, boikotoiko hän MM-kisoja, jos venäläishiihtäjät sodan jatkuessa palaavat kansainvälisiin kilpailuihin. Hän sivuaa aihetta yleisellä tasolla.

– Koko maailman vastuulla on tehdä tässä tilanteessa jotain, ottaa kantaa niin kauan kuin sota jatkuu, Karlsson muotoilee.