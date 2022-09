Maailmanmestari Janne Ryynänen katosi vähin äänin julkisuudesta 27-vuotiaana – kertoo nyt, kuinka uusi ura vei mennessään

Yhdistetyn maailmanmestari Janne Ryynänen kilpaili viimeistä kertaa joulukuussa 2014.

Janne Ryynänen voitti urallaan muiden muassa MM-kultaa yhdistetyssä. Kuva on vuodelta 2011.

Janne Ryynänen nousi koko kansan tietoisuuteen helmikuussa 2007, jolloin Suomen miehet nappasivat MM-kultaa yhdistetyn joukkuekisasta. 19-vuotiaan rovaniemeläisen kanssa menestystä juhlivat Anssi Koivuranta, Jaakko Tallus ja Hannu Manninen.

Vaikka Ryynänen oli suuren voittonsa aikaan vasta lukioiässä, hän oli kiertänyt kansainvälisiä kilpailuja jo vuosia. Paras nousukiito alkoi kuitenkin vasta noista Sapporon MM-kisoista, joiden jälkeen mukaan tarttui nuorten MM-pronssia vuonna 2008 sekä kaksi Suomen mestaruutta vuosina 2009 ja 2011.

Ryynänen nousi kahdesti urallaan myös maailmancupin palkintokorokkeelle. Hän ylsi kakkossijalle Rukalla 2008 ja 2011.

Sen jälkeen Ryynänen ei enää onnistunut tavoittamaan lajinsa kirkkainta huippua, ja kolme vuotta viimeisen maailmancupin podiuminsa jälkeen hän hävisi urheilukartalta tyystin. Ryynänen kilpaili viimeistä kertaa Lillehammerissa joulukuussa 2014, ja sittemmin hänestä ei enää kuultu.

Nyt IS tiedusteli entiseltä huippu-urheilijalta, mitä hänen arkeensa nykyisin kuuluu ja mitä kahdeksan vuotta sitten oikein tapahtui.

Janne Ryynänen (vas.), Anssi Koivuranta, Hannu Manninen ja Jaakko Tallus nappasivat MM-kultaa yhdistetyn joukkuekisasta Sapporosta vuonna 2007. Ryynänen oli tuolloin vasta 19-vuotias.

34-vuotias Ryynänen vastaa puhelimeen rauhallisesti ja lupautuu avaamaan vuosikymmenen takaisia tapahtumia. Entinen yhdistetyn huippu asuu edelleen Rovaniemellä, jossa hän pyörittää nykyisin omaa LVI-alan yritystä.

Arki pyörii pitkälti töiden ja kahden lapsen ympärillä.

– Tykkään edelleen treenata, miten vaan aika antaa myöden. Viime aikoina se on ollut vähän tiukilla, kun on perhettä, työelämää ja muuta sellaista. Vaikka omiin harrastuksiin ei ole hirveästi kerennyt, urheilu on edelleen lähellä sydäntä, Ryynänen kertoo.

Työt olivat suuressa roolissa myös silloin, kun Ryynänen paketoi urheilu-uransa. Päätös uran lopettamisesta ei ollut helppo, eikä se syntynyt silmänräpäyksessä.

Lillehammerista Ryynänen kotiutui tavalliseen tapaan, mutta muutamaa viikkoa myöhemmin kosahti.

– Kaaduin harjoituksissa mäessä niin, että polven sivuside meni rikki. Jouduin sivuun kilpailuista ja lopputalvi meni keppien kanssa, Ryynänen muistelee vajaan kahdeksan vuoden takaisia tapahtumia.

– Kävin joskus keväällä – olisikohan ollut maalis-huhtikuussa – hyppäämässä vielä mäkeä, mutta sitten kilpailuhommat vain jäi.

Ruka on Janne Ryynäselle suotuisa kisapaikka, sillä siellä hän ylsi kahdesti maailmancupin palkintosijoille.

Ryynänen oli tuolloin 27-vuotias. Hän opiskeli talo- ja energiatekniikkaa ammattikorkeakoulussa ja oli onnistunut löytämään koulutustaan vastaavaa työtä. Varsinaista lopettamispäätöstä Ryynänen ei koskaan tehnyt, vaan uusi ura vain vei nuoren miehen mennessään.

– Olin siinä vaiheessa urheillut jo toistakymmentä vuotta, ja siinä ajassa leipiintyy hommaan kuin hommaan. Samaan aikaan tiedostin sen, että urheilu-ura kestää joka tapauksessa vain rajallisen aikaa.

– Mulla oli koko ajan selkeä tavoite siitä, että haluan itselleni myös sellaisen ammatin, jossa voi luoda pidemmän uran.

Vaikka urheilu oli ja on edelleen Ryynäselle sydämen asia, uran viimeisinä vuosina tekemisen kirkkain riemu himmeni. Se näkyi myös tuloksissa.

– Nuorempana treenaaminen tuntui maailman parhaalta hommalta. Se ei tuntunut todellakaan miltään työltä, vaan me vain kavereiden kanssa harrastettiin ihan sydämemme kyllyydestä.

Kun harjoittelu muuttui entistä ammattimaisempaan suuntaan, tilanne muuttui.

– Kun sitä ajatteli enemmän työnä ja mietti sitä, että pitäisi tehdä tulosta, tekeminen ei ollutkaan enää niin rentoa ja mukavaa kuin silloin nuorempana.

Tältä Janne Ryynänen näytti vuonna 2012.

Nyt kun aikaa on kulunut, Ryynänen muistelee yhdistetyn uraansa suurella lämmöllä. Tärkeimpänä muistona hän vaalii Sapporosta Suomen joukkueen kanssa napattua maailmanmestaruutta.

– Kokoonnuttiin ihan vastikään vanhojen joukkuekavereiden kanssa ja mietittiin, että kaikille sattui silloin samaan aikaan aika hyvä päivä, Ryynänen kertoo ja jatkaa:

– Urheilu-uralta on jäänyt paljon hienoja kokemuksia, joita on kiva muistella. Se antoi elämään sellaista näkemystä, jollaista on harvalla muulla – siinä kun tuli kierrettyä ja kilpailtua ympäri maailmaa ihan pikkupojasta asti.

Arjen tiimellyksessä Ryynänen toisinaan itsekin unohtaa vuosikymmenten takaisen elämänvaiheensa tyystin. Silloin muiden ihmisten kommentit saattavat saavat hänet havahtumaan tilanteeseen. Tällaisiin keskusteluihin Ryynänen on ajautunut erityisesti työnsä parissa.

– Asiakkaat saattavat ihan suoraan kysyä, oletko se sama kaveri ja välillä jonkun kysymyksistä huomaa, että tuo muistaa mut sieltä urheiluajoilta.

– Se tulee välillä ihan yllätyksenä, sillä eihän sitä omaa taustaa muista aina itsekään. Sitten, kun joka ottaa sen esiin, nousee itsellekin hyvät muistot mieleen.

Janne Ryynänen nostaa MM-kullan uransa kohokohdaksi.

Vaikka heti oman uran lopettamisen jälkeen Ryynänen otti vähän etäisyyttä lajiin, viime vuodet hän on seurannut yhdistettyä suurella mielenkiinnolla.

– Herolan Ilkan ja Hirvosen Eeron kanssa ehdin olla maajoukkueessa samaan aikaan. Nyt kun seuraan heidän kilpailujaan ja menestystään, tuntuu, että välillä kisojen katsominen on jännittävämpää kuin silloin aikoinaan ne omat kilpailutilanteet.

Yhdistetyn tämänhetkisestä tilanteesta Ryynänen on hyvillään.

– On mukavaa, että laji on pysynyt niin sanotusti pinnalla. Olihan siinä toisenlaisiakin skenaarioita tarjolla.

Janne Ryynäsen hyvin alkanut kilpailu kariutui Vancouverin olympialaisissa hiihto-osuuden pyllähdykseen.

Ryynänen iloitsee siitä, että yhdistetyn suomalaisurheilijat ovat niittäneet myös kansainvälistä menestystä. Kirkkain osoitus tästä on Ilkka Herolan henkilökohtainen MM-hopea vuodelta 2021.

– Siellä on aika monta lahjakasta poikaa, joten tasoa on mahdollista nostaa edelleen, Ryynänen pohtii ja jatkaa:

– Kyllä sitä taas odottaa, että talvi tulee ja pääsee seuraamaan kisoja.