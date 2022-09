Johannes Kläbon kohukommenttiin tartuttiin Venäjällä – jättivät yhden asian kertomatta ja asia kääntyi päälaelleen

Johannes Kläbon kommentit saivat aikaan sopan Venäjällä.

Venäjän maajoukkuehiihtäjät suljettiin kansainvälisistä kilpailuista viime talvena. Panna asetettiin pian sen jälkeen, kun Venäjän armeija oli hyökännyt Ukrainaan.

Kilpailuista sulkeminen on ollut Venäjällä kova pala, ja maan maajoukkueen jäsenet toivovat kuumeisesti pääsevänsä takaisin maailmancupin kilpailuihin. Tämä käy ilmi Venäjän hiihtopomojen ja huippuhiihtäjien lausunnoista maan mediassa.

Viime viikkoina venäläisillä urheilusivustoilla ovat nousseet otsikoihin myös Norjan tähtihiihtäjien ja erityisesti Johannes Hösflot Kläbon lausunnot, jotka liittyivät venäläishiihtäjiin. Kläbo ja toinen mestarihiihtäjä Emil Iversen kertoivat toivovansa, että saisivat kilpailla parhaita vastaan alkavalla kaudella.

– Nyt puhutaan todella kovista urheilijoista, jotka haluaisimme mukaan. Olen aina ollut sitä mieltä, että haluan kilpailla parhaita vastaan, Kläbo sanoi elokuun lopussa Dagbladetin haastattelussa.

Tähän Kläbon kommenttiin tartuttiin esimerkiksi venäläisellä Championat-sivustolla. Championatin artikkelissa pohdittiin, että ”ovatko norjalaiset muuttaneet kantaansa venäläisten pannaan kansainvälisistä kisoista”?

Uutistoimisto Tassin haastattelema maajoukkuevalmentaja Juri Borodavko teki myös venäläisten näkökulmasta mieluisia johtopäätöksiä Kläbon kommentista.

– Nämä lausunnot osoittavat, että he tiedostavat realiteetit nykytilanteessa. Maailmancup ja MM-kisat eivät ole entisellään, kun venäläisurheilijat ovat poissa. Samalla tavalla kävisi, jos norjalaiset olisivat poissa kisoista. Tätä kamppailua on seurattu ympäri maailman jo pitkään. Urheilu elää kilpailuasetelmista, ja siksi parhaiden on oltava kisoissa starttiviivalla, Borodavko väitti.

Maajoukkuehiihtäjä Veronika Stepanova väitti MatchTV:llä, että Kläbo vaikuttaa olevan huolissaan koko hiihdon tulevaisuudesta, kun venäläiset eivät ole nyt mukana.

– Vaikuttaa siltä, että yhä useammat lännessä ovat alkaneet ymmärtää, ettemme ole vielä mennyttä kalua. Ja että hiihdossa on edessä vaikea talvi, Stepanova totesi MatchTV:lle Championatin mukaan.

Aleksander Bolshunov ja Johannes Hösflot Kläbo ovat käyneet laduilla monta kovaa kamppailua. Kuva on vuoden 2021 MM-kisojen viestistä.

Eikä mikään hiihtosoppa ole täydellinen, jollei Jelena Välbekin olisi kertonut kantaansa siihen.

– Urheilu häviää, kun venäläiset suljetaan kilpailuista. Ja varsinkin niissä lajeissa, joissa venäläiset ovat parhaita. Urheilijoiden pitää kilpailla parhaita vastaan. Olen varma, ettei hiihto ole enää jatkossa yhtä suosittu tv-laji kuin aiemmin. Sen takia olen samaa mieltä Kläbon kanssa, Venäjän hiihtoliiton puheenjohtajana työskentelevä hiihtolegenda väitti Ria Novostille Dagbladetin mukaan.

Asiaa kommentoineet venäläiset kuitenkin sivuuttivat Kläbon samassa haastattelussa kertoman näkemyksen. Norjan hiihtosuuruus kertoi toki haluavansa kilpailla parhaita vastaan, mutta heti perään hän lisäsi, ettei halua venäläisiä huippukisoihin niin pitkään kuin maa käy hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Kläbo tuomitsi sodan selväsanaisesti Dagbladetin haastattelussa.

– Olen aina halunnut kohdata ja voittaa parhaat. Silti tärkeintä on saada sota päättymään, Kläbo sanoi.

– Sen jälkeen voimme pohtia tilannetta, Kläbo sanoi viitaten venäläisten mahdolliseen paluuseen kansainvälisiin kisoihin.

Kun venäläiset sivuuttivat tämän osan Kläbon lausunnoista, niin norjalainen päätyi haluamattaan venäläissivustoilla propagandan välittäjäksi. Dagbladetin kolumnisti Esten Säther tiivisti asian kirjoituksessaan näin:

– Tässä on tietenkin kyse Putinin tutusta kertomuksesta siitä, miten Venäjää sorsitaan. Tälläkin kertaa väitteet perustuvat valeuutisille.