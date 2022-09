Venäjällä nousi iso poru Suomen maajoukkueeseen liitetystä urheilijasta – näin kohun keskelle joutunut Darja kommentoi tilannettaan

Darja Virolainen yllättyi ympärilleen syntyneestä kohusta.

Venäjän maajoukkuetta aiemmin edustanut ampumahiihtäjä Darja Virolainen ajautui kohun keskelle maanantaina, kun hänen uutisoitiin suunnittelevan liittymistä Suomen maajoukkueeseen ensi kaudeksi.

Viime viikonloppuna rulla-ampumahiihdon SM-kisoissa Kontiolahdella kilpaillut Virolainen kommentoi sekä Venäjällä että Suomessa otsikoihin noussutta tapausta venäläiselle sports.ru-sivustolle.

Suomessa pitkään perheineen asunut urheilija vakuutti, ettei hänellä ole akuuttia aikomusta hakea Suomen edustusoikeutta.

– Olen yllättynyt, että osallistumiseni kilpailuihin Suomessa herätti niin paljon huomiota kotona. Minulla ei ollut aikomusta ilmoittaa mitään sen suuntaista, että edustaisin Suomea, Virolainen linjasi.

Seitsemän kuukautta sitten kolmannen lapsensa synnyttänyt Virolainen kertoo, että hänen tämän hetken tavoitteenaan on vain kilpailla kansallisissa kilpailuissa.

– Kyllä, olen asunut perheeni kanssa täällä kuusi vuotta. Kilpailen tai oikeastaan harjoittelen paikallisen seuran kanssa. Olen osallistunut vain yhteen kilpailuun. Halusin vain kilpailla kansallisissa kisoissa muistaakseni sen tunteen.

Kohu alkoi, kun Virolaisen ex-valmentaja Leonid Mjakishev kertoi oman versionsa 33-vuotiaan hiihtäjän suunnitelmista Match TV:lle.

– Hän on jo saanut (Suomen) kansalaisuuden, joten jos hänellä on voimia, hän luultavasti kilpailee ensi kaudella Suomen joukkueessa. ”Dasha” sai vauvan tänä vuonna, joten hän ei ole harjoitellut. Mutta tietysti hänellä on vielä mahdollisuus kilpailla, Mjakishev sanoi.

Virolainen kuitenkin sanoo, ettei hänellä ole tällä hetkellä haaveita kansainvälisiin kilpailuihin osallistumisesta ainakaan vielä, kun kolmesta lapsesta nuorin on imetysikäinen.

Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki kommentoi MTV Urheilulle, ettei urheilija ole lähestynyt liittoa mahdollista muutostoivetta koskien.

Lisäksi Lähdesmäki ei ole saanut tietoonsa, että Virolaisella olisi jo Suomen kansalaisuus.

Virolainen sanoo myös, ettei hän ole selvittänyt edustusoikeuden vaihtoon liittyvää prosessia.

– En edes tiedä, mitä minun pitäisi ensimmäisenä tehdä. Kuten sanoin, en ole päättänyt vielä mitään.

Virolainen oli huippuvuosinaan maailmancupin osakilpailussa kahdesti palkintopallilla. Kontiolahden MM-kilpailuissa vuonna 2015 hän sijoittui normaalimatkalla viidenneksi.

Virolaisen äiti on ampumahiihdon olympiavoittaja ja maastohiihdon moninkertainen arvokisamitalisti Anfisa Reztsova.