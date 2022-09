Kova väite: Venäläinen ampuma­hiihtäjä on vaihtamassa Suomen maajoukkueeseen

Ex-valmentaja väitti venäläismediassa Darja Virolaisen aikovan kilpailla Suomen väreissä.

Ampumahiihtäjä Darja Virolainen on venäläisväitteen mukaan vaihtamassa Suomen maajoukkueeseen.

Urheilijan ex-valmentaja Leonid Mjakishev kommentoi tilannetta venäläiselle Match TV:lle. Hän muistutti, että Virolainen on asunut Suomessa perheensä kanssa jo pitkään.

– Hän on jo saanut (Suomen) kansalaisuuden, joten jos hänellä on voimia, hän luultavasti kilpailee ensi kaudella Suomen joukkueessa. ”Dasha” sai vauvan tänä vuonna, joten hän ei ole harjoitellut. Mutta tietysti hänellä on vielä mahdollisuus kilpailla, Mjakishev sanoi.

Virolainen on ilmeisesti pääsemässä vahvaan kuntoon, sillä hän pärjäsi viikonloppuna rulla-ampumahiihdon SM-kisoissa Kontiolahdella.

Ex-valmentaja muistutti, ettei Suomella ole tällä hetkellä kovaa maajoukkuetta naisten ampumahiihdossa.

– Aikoinaan oli Kaisa Mäkäräinen ja pari kolme muuta. Fakta on, ettei (Suomen) valtio tue urheilijoita, vaan näiden on pärjättävä itsenäisesti. He keräävät ja käyttävät rahat itse, Mjakishev väitti.

Aivan mutkaton ei Virolaisen siirtyminen Suomen edustajaksi olisi. 33-vuotias urheilija ei kilpaillut viime kaudella lainkaan perheenlisäyksen takia. Lisäksi uuteen maajoukkueeseen ei pääse ilmoittautumalla, vaikka paperiasiat olisivatkin kunnossa.

Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki kommentoi MTV:lle, ettei urheilija ole lähestynyt liittoa mahdollista muutostoivetta koskien. Lisäksi Lähdesmäki ei ole saanut tietoonsa, että Virolaisella jo olisi Suomen kansalaisuus.

Virolainen on kilpaillut pitkään Venäjän kansalaisena. Hän debytoi maailmancupissa vuonna 2014 ja on saavuttanut urallaan cupin palkintokorokesijoituksen kahdesti.

Virolaisen äiti on ampumahiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Anfisa Reztsova. Urheilijan sisko Kristina Reztsova saavutti viime talvena Pekingin olympiakisoissa hopeaa viestissä ja pronssia sekaviestissä.

Darja Virolainen on naimisissa entisen ampumahiihtäjän Roman Virolaisen kanssa. Karjalan Petroskoissa syntynyt Roman Virolainen edusti vuoden 2002 olympiakisoissa Valko-Venäjää.

