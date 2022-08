Kari-Pekka Kyrö ihmettelee norjalaisten löperöä dopingtestaamista: ”Napsii rusinat pullasta”

Norjassa alle 18-vuotiaiden urheilijoiden yllätystestaamiseen tarvitaan huoltajan lupa.

Norjassa on virinnyt laaja keskustelu alaikäisten urheilijoiden dopingtestauksen tiimoilta. Maan yleisradioyhtiö NRK kertoi viime viikolla, että Norjassa ei ole voitu kahteen vuoteen tehdä yllätystestejä kahteen vuoteen 15–18-vuotiaita urheilijoita ilman näiden vanhempien tai huoltajien lupaa.

Asia on herättänyt ihmetystä muissa maissa, koska norjalaisten käytäntö on vastoin Maailman antidopingtoimiston (Wada) säädöksiä. Asiasta on noussut vuonojen maassa iso haloo, koska asia oli julkisuudessa esillä jo kaksi vuotta sitten, eikä ongelmalle ole tehty mitään. Tuorein NRK:n paljastus kertoo, että Norjan urheilun kattojärjestö NIF tiesi asiasta jo toukokuussa 2019.

Norjalaisten erikoislaatuinen käytäntö on ollut esillä Suomessakin ja esimerkiksi Ilta-Sanomat kertoi siitä huhtikuussa 2021.

Hiihtovalmentaja Kari-Pekka Kyrö on seurannut norjalaisten antidopingtyötä 1990-luvulta lähtien. Hänen mukaansa norjalaisilla on ollut muissakin asioissa omat sääntönsä.

– Aikoinaan iso osa Wadan tuotekehitysrahoista meni norjalaisille ja australialaisille tutkijoille, Kyrö sanoo.

Wadan rahoilla norjalaiset kehittelivät testejä, joilla kiellettyjen aineiden tai metodien käyttöä pystyttiin paljastamaan. Samalla norjalaiset saivat aineita käyttöönsä ennen muita.

– Olihan se hieman kummallista, että yksi maa napsi rusinat pullasta, Kyrö ihmettelee.

Alaikäisten urheilijoiden testaaminen menee Kyrön mielestä hieman samaan kategoriaan.

– Nuorten urheilijoiden testaamisessa ei pitäisi olla mitään juridista estettä.

Kyrö muistuttaa, että kilpailutoiminnassa ollaan vapaaehtoisesti.

– Jos haluat mennä mukaan, sääntöjä pitää noudattaa.

Kyrö mukaan myös aikuisten testaaminen on vastoin perusoikeuksia, mutta silti se katsotaan hyväksyttäväksi käytännöksi.

– Testaajat tulevat yllättäen ovesi taakse ja vaativat päästä sisälle. Yleensähän se olisi kotirauhan rikkomista, mutta urheilun sääntöjen puitteissa sallittua.

Kyrön mielestä norjalaisten pykälä, jossa vaaditaan vanhempien tai huoltajan suostumusta kuulostaa falskilta.

– Vanhemmat ovat usein vahvasti mukana lapsen urheilemisessa, joten on hieman outoa, että heiltä pitäisi vielä erikseen kysyä lupaa.

Monissa urheilulajeissa arvokisoissa nähdään mitalisijoilla alaikäisiä urheilijoita. Esimerkiksi taitoluistelussa, uinnissa, telinevoimistelussa tai skeittaamisessa on nähty nuoria menestyjiä. Ja heidän joukostaan löytyy myös dopingmetodeista kiinnijääneitä urheilijoita.

Tuorein tunnettu esimerkki on venäläinen taitoluistelija Kamila Valijeva, joka oli 15-vuotias antaessaan positiivisen dopingnäytteen joulukuussa 2021.

Kyrön mielestä olisi hullua, mikäli alle 18-vuotiaita urheilijoita ei testattaisi.

– Monissa lajeissa huipulle nousee 18–20-vuotiaita lahjakkuuksia ja olisi ihmeellistä, mikäli heitä ei olisi testattu ennen täysi-ikäisyyttä.

Ja aika moni hiihtäjä on napannut arvokisamitalin alle 20-vuotiaana.

– Norjalaisista esimerkiksi (Therese) Johaug ja (Helene Marie) Fossesholm, Kyrö sanoo.

Hänen mielestään arvokisoihin ei pitäisi jatkossa päästä, mikäli ei ole ollut riittävän kauan testauksen piirissä.

– Ketään ei pitäisi hyväksyä arvokisoihin ilman 2-3 vuoden dopingvalvontaa, Kyrö linjaa.