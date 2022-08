Therese Johaugin juhlimiskuvat herättivät huomion – paljasti nyt irrottelevansa kuin teini-ikäiset

Norjalaishiihtäjä on lomaillut miesystävänsä kanssa Etelä-Euroopassa.

Therese Johaug on viettänyt rennon kesän.

Kilpailu-uransa viime kauteen päättänyt Therese Johaug on ollut viime päivinä esillä norjalaismediassa, koska hän on antanut haastatteluja syksyllä ilmestyvään kirjaan liittyen.

Samassa yhteydessä Johaug on kertonut, millaista elämää hän on viettänyt viime kuukaudet. Aikaisemmin hiihtäjän elämä oli kurinalaista ja matkakohteet liittyivät harjoitteluun. Tänä kesänä hän on voinut maistaa elämää, jollaista hän ei ole päässyt urheilu-uransa aikana kokemaan.

– Se on ”Therese 18 vuotta”, joka matkustaa Ibizalle, kolme kertaa Ranskaan ja elää elämäänsä, Johaug sanoo VG:ssä.

Myös ruoan ja juomien suhteen valinnanvaraa on enemmän kuin aikaisemmin.

– Olen vaihtanut urheilujuoman roséviiniin, niin sanoakseni. Minulla on uusi elämä.

Johaug on esitellyt arkielämäänsä sosiaalisessa mediassa julkaisemalla kuvia, joissa hän on yhdessä elämänkumppaninsa Nils Jakob Hoffin ja ystäviensä kanssa Monacossa ja Ranskassa. Espanjan bilesaarella Ibizalla Johaug nautti lämmöstä ja auringosta uima-altaan äärellä.

Kotimaassaan Johaug on VG:n mukaan osallistunut festareille ja häihin.

Hiihtouransa aikana tällaista ei juuri tapahtunut. VG tiedusteli Johaugin lähipiiriltä ja kilpakumppaneilta näkemyksiä hiihtäjän uudesta elämäntyylistä.

– Se on täysin ansaittua, koska viimeisten 15 vuoden aikana hän ei ole voinut noin tehdä, Helene Marie Fossesholm sanoo.

Hän on Johaugin entinen maajoukkuekaveri ja neuvonantaja.

– Asioita, joita tavalliset kansalaiset tekevät, Fosseholm sanoo.