Venäläinen dopinghiihtäjä joutui kohtaamaan Jelena Välben raivon

Sergei Volkov kertoi, miten Jelena Välbe reagoi hänen dopingkäryynsä.

Hiihtolegenda Jelena Välbe työskentelee Venäjän hiihtoliiton puheenjohtajana. Kuva on Lahden MM-hiihdoista 2017.

Venäläishiihtäjä Sergei Volkov jäi kiinni dopingtestissä tämän vuoden alussa.

21-vuotiaan hiihtolupauksen näytteestä löytyi urheilussa kiellettyä nenäsumutetta. Dopingkäryn myötä Volkoville langetettiin puolen vuoden kilpailukielto.

Käryn varmistuttua Volkov selitteli tapahtunutta norjalaislehti Dagbladetille.

– Tämä ei ole mikään dopingskandaali, vaan tämä on tapaturma, Volkov sanoi norjalaislehdelle.

Volkov vakuutteli, että hän oli luullut toimineensa kaikkien sääntöjen mukaisesti. Hän ei myöskään mielestään saanut etua urheilusuoritukseensa aineen käytöstä.

Dopingkärynsä jälkeen Volkov joutui selittelemään tapahtunutta myös Jelena Välbelle. Volkov on nyt kertonut venäläissivusto Championatille, miten Venäjän hiihtoliiton puheenjohtajana toimiva hiihtolegenda oli reagoinut nuoren hiihtäjän käryyn.

– Hän karjui minulle, sillä hän joutuu asemassaan vastaamaan urheilijoiden teoista, Volkov kertoi.

– Hän ymmärsi ja hyväksyi selitykseni. Se oli vahinko, eikä kyse ollut tietoisesta sääntöjen rikkomisesta, Volkov väitti venäläissivuston haastattelussa.

Volkov on edustanut maataan nuorten MM-kisoissa 2020 ja 2021. Hän on jo kärsinyt puolen vuoden dopingpannansa ja on sen jälkeen jatkanut harjoittelua Venäjän maajoukkueen kanssa.

Välbe, 54, saavutti huimalla urallaan muiden muassa kolme olympiakultaa sekä peräti 14 MM-kultaa.