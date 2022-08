Puolan mäkihyppynaisille annettu vaatimus pöyristyttää – ”Voiko tämä olla oikeasti totta?”

– Tämä on raaka laji, huomautti mäkihyppylegenda Adam Malysz.

Puolan mäkihyppyliitto asetti naishyppääjille monia pöyristyttäneen vaatimuksen.

Puolalaistoimittaja Mateusz Lelenin mukaan liitto vaatii naishyppääjiltään alle 21 painoindeksiä, jos urheilijat haluavat saada jatkossa lajiliitolta rahoitusta urheilemiseen.

Mikäli indeksi on yli 21, kustannukset on maksettava omasta tai edustaman seuran lompakosta, VG kertoo.

– Tämä on sellainen ”voiko tämä olla oikeasti totta” -tilanne, norjalainen mäkihyppääjä Maren Lundby sanoo VG:lle.

Puolalainen mäkihyppylegenda, nykyään Puolan hiihtoliiton pomona häärivä Adam Malysz, 44, vahvisti tiedon norjalaismedialle.

– Olemme asettaneet todella tiukat säännöt maajoukkueelle. Laji on erittäin raaka ja painolla on suuri merkitys. Jos painoindeksi on 24–25, tässä lajissa ei ole mahdollisuuksia, Malysz perustelee.

Neljä henkilökohtaista maailmanmestaruutta urallaan hypännyt Malysz muistuttaa, että myös kansainvälisellä hiihtoliitolla FISillä on omat rajoituksensa mäkihyppyyn.

FISin taulukon mukaan mitä pienempi BMI sitä lyhyempiä suksia urheilija voi käyttää.

Olympiakullan ja kaksi maailmanmestaruutta urallaan voittanut Lundby vieroksuu Puolan liiton rajoitusta toisestakin syystä: BMI-vaatimus kohdistuu ainoastaan naisurheilijoihin.

– On hyvin outoa, jos tilanne tosiaan on niin. Se tekee tilauksesta yhä erikoisemman. Olen järkyttynyt tästä.

Norjalaistähti uskoo, että tietyn painoindeksin vaatiminen ainoastaan naisurheilijoilta työntää ihmisiä lajin parista pois.