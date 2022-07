Vandaalit rikkoivat Charlotte Kallan patsaan – puuhamies latasi tylyä tekstiä tekijöistä

Täräntön kunta päätti pystyttää menestyshiihtäjä Charlotte Kallalle patsaan jo vuonna 2010.

Tärendö eli suomalaisittain Täränto on vain 200 asukkaan kunta Norrbottenissa. Siitä huolimatta paikkakunnan nimi komeilee Ikean luettelossa ja Kansainvälisen hiihtoliiton tuloslistoilla. Jälkimmäiseen on syynä maastohiihtäjä Charlotte Kalla, joka on kotoisin Täräntöstä.

Kalla toi hiihtouransa aikana niin paljon mainetta ja kunniaa paikkakunnalle, että kunnan johtohenkilöt päättivät vuonna 2010 pystyttää patsaan sankarisuksijalle.

Patsas sai olla rauhassa ilkivallan tekijöiltä tähän kevääseen asti eli Kallan aktiiviuran ajan. Viime kauden jälkeen ruotsalaishiihtäjä päätti nostaa monot hyllylle.

Eläköitymisestä ei ole kulunut montaa viikkoa, kun jotkut päättivät vandalisoida hiihtäjän patsasta kovakouraisella tavalla. Esimerkiksi kuparista valmistettuja suksia oli vahingoitettu.

– En voi ymmärtää, kuinka joku ei tykkää Charlotte Kallasta, jota koko hiihtomaailma rakastaa, patsashankkeen aloitteentekijöihin kuulunut Jan-Erik Blomquist sanoi Haparandabladetille.

Blomqvistin mukaan patsasta tärvelleiden täytyi olla täysi-ikäisiä.

– Mutta täysipäisiä he eivät ole, kuului Blomquistin arvio tuhotyön laadusta ja sen tekijöiden luonteenlaadusta.

Hiihtäjä kommentoi aisaa lyhyesti Expressenille.

– Ikävä kuulla patsaan turmelemisesta. Toivottavasti se saa jatkossa olla rauhassa rakkaassa Tärendössä, Kalla viestitti lehdelle.